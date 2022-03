Roßwein

Noch nie hat es in Roßwein bei einer Bürgermeisterwahl so viele Kandidaten gegeben. Das liegt vor allem auch daran, dass der amtierende Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) schwer erkrankt ist und deshalb nicht für eine vierte Amtszeit zur Verfügung stehen kann. Insgesamt sieben Kandidaten sind es aktuell, die die Geschicke der Stadt in Zukunft lenken und leiten wollen und sich deshalb in die Wahllisten haben eintragen lassen. Für Hauptamtsleiterin Michaela Neubert ist das ein gutes Zeichen: „Es zeigt das rege Interesse am Stadtgeschehen und große Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.“

Vier Kandidaten brauchen noch Unterschriften

Im Alltagsgeschäft auf dem Rathaus bedeutet die Kandidatenflut einen nicht unerheblichen Mehraufwand. Denn: Vier der sieben sind parteilose Kandidaten, bzw. Mitglied einer Partei, die nicht im Stadtrat vertreten ist. Deshalb benötigen sie Unterstützungsunterschriften. Insgesamt 60 Namen braucht jeder Kandidat auf seiner Liste. Wer bis zum 7. April, 18 Uhr keine 60 Unterschriften bekommen hat, darf nicht zur Wahl antreten. Drei Wochen sind dafür jetzt noch Zeit. „Die Roßweiner nutzen die Möglichkeit rege, ihren jeweiligen Wunschkandidaten zu unterstützen“, sagt Michaela Neubert. In ihrem Zimmer im Rathaus können die Unterschriften geleistet werden. „Und ja, das ist schon eine Hürde. Es ist eben nicht so, dass die Kandidaten mit einer Liste durch die Stadt ziehen können. Die Menschen müssen schon ins Rathaus kommen.“ Wichtig: Jeder wahlberechtigte Roßweiner kann nur einen Kandidaten unterstützen.

CDU, SPD und AfD haben ihre Kandidaten benannt

Momentan sind es die parteilosen Nicole Büttner, Ruben Grimme, Matthias Liebscher und Dr. Franco Lehmann von der FDP, die auf diese Unterstützung durch Unterschriften angewiesen sind. Wieviele Unterschriften sie bereits auf ihre Person vereinigt haben, dürfen die Kandidaten zwischenzeitlich bei Michaela Neubert abfragen. Aber auch nur die Kandidaten. „Personen mit einem berechtigten Interesse“, so die Hauptamts- und Wahlleiterin.

Ebenfalls in die Wahllisten eintragen lassen haben sich Kristina Gebhardt (für die SPD), Hubert Paßehr (CDU), und zuletzt Jens Tamke (für die AfD). Diese momentan drei Kandidaten benötigen keine Unterstützungsunterschriften. Bis zum 7. April, 18 Uhr, können weitere Wahlvorschläge eingereicht werden. Erst dann ist die Liste geschlossen.

Von Manuela Engelmann-Bunk