Roßwein

Dr. Franco Lehmann möchte zur Bürgermeisterwahl in Roßwein als Kandidat für die FDP antreten. Weil seine Partei noch nicht im Roßweiner Stadtrat vertreten ist, benötigt der 40-Jährige 60 Unterstützungsunterschriften. Bis zum 7. April können diese im Roßweiner Rathaus geleistet werden.

Seit sieben Jahren lebt Franco Lehmann mit seiner Familie in der Stadt. Jetzt wirbt der Unternehmer mit seiner fachlichen Expertise bei den Roßweinern darum, überhaupt erst einmal zur Wahl antreten zu dürfen. Das wünscht er sich übrigens auch für die drei parteilosen Kandidatinnen und Kandidaten, die wie er nicht ohne 60 Unterschriften zur Wahl zugelassen werden. „Dass so viele zur Wahl antreten wollen, finde ich toll für Roßwein und die Demokratie.“ Die Roßweiner müssten diese Chance nur nutzen.

Ein Ziel: 250 Arbeitsplätze schaffen

Dass der gebürtige Dresdner Franco Lehmann mit seiner Frau und den zwei Söhnen in Roßwein wohnt, liegt an der für die Familie infrastrukturell guten Lage der Stadt. „Meine Frau stammt aus der Nähe von Lommatzsch und wir haben uns damals nach einem Ort umgeschaut, in dem wir leben wollen.“ In Roßwein fühlt sich die Familie am wohlsten. „Hier ist auch alles fußläufig zu erreichen, und es hat dennoch städtischen Charakter.“

Dass die meisten Einwohner ihn noch nicht kennen und seinen Namen noch nie gehört haben, ist für Franco Lehmann kein Argument dafür, die Stadt als Bürgermeister nicht qualitativ gut lenken und leiten zu können. Er hat einen klaren Plan und ein konkretes Angebot für die Stadt. 250 Arbeitsplätze zu schaffen beispielsweise. „Man kann Roßwein auch unternehmerisch führen“, sagt Lehmann, der sich täglich damit auseinandersetzt, wie Unternehmen fit gemacht werden. Seine beruflichen Schwerpunkte sind Prozessoptimierung, digitale Transformation, Profitabilität.

Langsames Sterben der Kommune zu wenig diskutiert

„Natürlich bin ich ein Visionär und auch ein Träumer. Das gehört zu mir dazu.“ Doch seit Franco Lehmann zugesagt hat, für die FDP in den Ring zu steigen und sich ums Bürgermeisteramt zu bewerben, hat er sich intensiv mit dem Ist-Zustand der Stadt auseinandergesetzt. Die sinkende Einwohnerzahl und das langsame Sterben der Kommune ist für seine Begriffe bis jetzt zu wenig diskutiert worden. Die Gewerbesteuereinnahmen sinken kontinuierlich, dabei liegen im Gewerbegebiet Flächen seit vielen Jahren brach. Es existiert ein Einzelhandelskonzept, von dem bis jetzt noch nichts wieder gehört wurde. Dass es in der Stadt über 30 leerstehende Gewerbeeinheiten gibt, weiß außer den Roßweinern keiner, weil man im Internet davon nichts findet.

Franco Lehmann hat in Dresden Geschichte, Politik und Rechtswissenschaften studiert und 2013 an der Bergakademie Freiberg im Fachbereich Wirtschaftsgeschichte promoviert. Seitdem begleitet er Konzerne und Unternehmen in Führungspositionen bei der digitalen Transformation. Der Wahl-Roßweiner schaut mit dem Wirtschaftsblick auf die Stadt, für die er bereit wäre, Bürgermeister zu werden.

Gewerbeentwicklung und ein Innenstadtkonzept zur Revitalisierung sind aus Franco Lehmanns Sicht Themen, die Priorität haben müssen, „wenn wir unsere Stadt über 2027 hinaus am Leben halten wollen.“ Dann brauche es echte Initiativen. „Ich setze mich dafür ein, das zum täglichen Thema zu machen“, sagt Lehmann, der die bestehenden Gestaltungsspielräume nutzen will. „Roßwein geht es gut, die Frage ist, ob die Stadt ausreichend investiert.“ So kann er sich etwa vorstellen, die Gewerbesteuer zu senken, um Gewerbe anzusiedeln. Für alle, die in Roßwein über den Markt spazieren, hat er ein paar seiner Ideen auch in zwei großen Werbeschaufenstern skizziert.

Von Manuela Engelmann-Bunk