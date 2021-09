Bürgerwehren und „Westenshows“ unerwünscht – Waldheim will Polizeiverordnung anpassen

Waldheim

Vom wilden Plakatieren über aggressives Betteln bis zum öffentlichen Pinkeln – in ihren Polizeiverordnungen regeln Städte und Gemeinde ganz viele Dinge, die die öffentliche Ordnung betreffen. Auch in Waldheim ist das so. Dort soll der Stadtrat jetzt eine neue Polizeiverordnung beschließen, die mit einem Novum aufwartet: Polizei zu spielen, soll Bußgeld kosten. Paragraph 14 dieser Verordnung, überschrieben mit „Aggressives Betteln und andere öffentliche Beeinträchtigungen“, verbietet das. Und zwar auf öffentlichen Straßen, Anlagen und in öffentlichen Einrichtungen. Das kann, sofern der Stadtrat die neue Verordnung beschließt, nach sächsischem Polizeibehördengesetz dann bis zu 5000 Euro Bußgeld kosten.

Polizei spielen verboten

Genauer heißt es im Entwurf, der lvz.de vorliegt: „Zudem ist es verboten, öffentliche Straßen, Anlagen oder Einrichtungen einzeln oder in Gruppenform unter Ausübung von polizeilichen oder polizeiähnlichen Kontrollbefugnissen oder Vornahmen von polizeilichen oder polizeiähnlichen Belehrungen gegenüber Personen, wie insbesondere Befragung, Feststellung von Personalien, Erlass von Platzverweisen und Androhung sowie Anwendung von unmittelbarem Zwang zu bestreifen.“ Sicherheitsunternehmen, die die Stadt beauftragt hat, sollen nicht unter das Verbot fallen. Ebenfalls verbieten will die Stadt, dass Teilnehmer solcher unbefugten Streifengänge „gleichartige Bekleidung“ tragen, die eine solche Streifentätigkeit zum Ausdruck bringt. „Dies gilt insbesondere für die Durchführung einer ,Sicherheitsstreife’, ,Schutzzonenstreife’ oder ,Bürgerstreife“, heißt es weiter.

Mit dem Strafrecht schwer zu greifen

„Schutzzone“ – da gab es mal was in Waldheim. Vor drei Jahren gingen Leute um einen Döbelner Neonazi-Kader in Waldheim Schutzzonenstreife. Das heißt, sie posierten in ihren entsprechend bedruckten Westen und schossen dafür Fotos fürs Internet. Allerdings beendete die Polizei diese Inszenierung, stellte Personalien fest, erteilte Platzverweise, beschlagnahmte die Westen und schrieb Anzeigen wegen Verstößen gegen das sächsische Versammlungsgesetz, das Versammlungsteilnehmern bei Strafe verbietet, sich zu uniformieren. Was ist aus dem Verfahren des Döbelner Neonazikaders geworden? „Es wurde nach Paragraf 170/II der Strafprozessordnung eingestellt“, sagt Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Das bedeutet, für eine Anklage sah keinen hinreichenden Anlass.

So posierten die Schutzzonen-Aktivisten damals in Waldheim. Bis die Polizei kam... . Quelle: privat

„Mit dem Strafrecht sind diese Streifen schwer zu fassen, wenn es um das reine Posieren, beispielweise in den Westen, geht“, sagt der Döbelner Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich. Eine Tatsache, mit der sich auch die Polizei konfrontiert sah, wenn sie mit den „Westen-Shows“ zu tun hatte. Waldheim will dem nun wenigstens ordnungsrechtlich einen Riegel vorschieben.

Keine Sanktionen sieht die neue Polizeiverordnung für das Rauchen und Alkohol trinken auf den Spielplätzen der Stadt vor. Das hatte zuletzt die AfD-Fraktion im Stadtrat gefordert. Wie Dirk Erler, Leiter des Fachbereichs II in der Waldheimer Stadtverwaltung erklärt, müsste die Stadt dafür jeden Spielplatz einzeln bewerten und Tatbestände definieren. Der Regelungs-Aufwand wäre einfach zu groß. Möglich wäre aber, zeitlich befristete Regelungen mit solchen sanktionierten Verboten zu erlassen. Diese, so Dirk Erler, gelten zwei Jahre und sind danach zu überprüfen, ob ihre Fortgeltung sinnvoll ist. Wenn die Stadträte dies wünschten, würde die Verwaltung solche Verordnungen vorbereiten.

Von Dirk Wurzel