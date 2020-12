Zschaitz-Ottewig

Eigentlich soll er die Kommunikation zwischen Bürgern und Gemeindeverwaltung erleichtern. Doch der sogenannte Bürgerzettel, der in jedem Amtsblatt der Gemeinde Zschaitz-Ottewig veröffentlicht ist, sorgte jetzt für Bedenken und Diskussionen im Gemeinderat. Denn: Ein Bürger sieht akute Gefahr von dem Bürgerzettel ausgehen. „Dieser Zettel kann zu De­nun­zi­a­ti­on führen“, mahnte der Mann. „Die Bürger sollen sich hier gegenseitig anscheißen.“

Falschparkende Autos an die Gemeinde zu melden, sei eigentlich Aufgabe der Polizei und nicht der Bürger selbst. „Solche Aufgaben sollen damit auf die Bürger abgewälzt werden. Das finde ich nicht gut.“

Anzeige

Zum Denunzieren angestiftet

13 Punkte sind auf dem Bürgerzettel gelistet – plus Platz für eigene Hinweise. Die Auswahlmöglichkeiten, die dem zur Sitzung anwesenden Anwohner stören, sind beispielsweise die Hinweispunkte „Stillgelegtes Auto abgestellt“, „Hecke und Sträucher verhindern die Sicht“ oder auch „Parkende Autos auf Geh- und Radwegen“. Er befürchtet, Bürger werden damit angestiftet schlecht über ihre Nachbarn zu reden. „Wer etwas zu sagen hat, kann doch einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen und bei der Gemeinde anrufen. Oder er besucht die Ratssitzungen. Anonym sollte so was nicht laufen“, sagt der Mann, der selbst regelmäßig an den Sitzungen des Gemeinderates teilnimmt.

Einzelne Punkte prüfen

Genau dort sieht Ratsmitglied Enrico Fritzsche (Freie Wähler) das Problem. „Es gibt Menschen, für die ist so ein Bürgerzettel hilfreich“, sagt er. Leute, die nicht der Typ sind, eine Ratssitzung zu besuchen, beispielsweise.

Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) betont: „Damit sich die Bürger gegenseitig anschwärzen, dafür sollte der Zettel nicht sein.“ Bisher sei es auch noch nicht vorgekommen, dass Bürger sich über den Zettel gegenseitig denunzieren. „Sobald das so ist, können wir immer noch darüber nachdenken, diese Plattform der Kontaktaufnahme nicht mehr anzubieten“, erklärt Enrico Fritzsche. Der Bürgermeister lenkte insofern ein, dass er einzelne Punkte des Bürgerzettels prüfen und eventuell aus der Liste streichen will. „Aber gänzlich einstellen möchte ich das Angebot nicht“, so Barkawitz.

„Ich finde die Idee gut“

Ina Beier, die die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Lüttewitz leitet, meldete sich als Bürgerin der Gemeinde Zschaitz-Ottewig zu Wort. Sie wohnte der Gemeinderatssitzung bei und widersprach den Bedenken des Bürgers. „Als ich den Bürgerzettel zum ersten Mal im Amtsblatt gesehen habe, fand ich die Idee richtig gut“, sagt sie.

Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig ist im Übrigen nicht die einzige Kommune, die auf das Prinzip „ Bürgerzettel“ setzt. Auch in Großweitzschen beispielsweise wird ein solches Formular in jedem Amtsblatt veröffentlicht.

Der Bürgerzettel kann dann entweder in die Briefkästen der Gemeindeverwaltung eingeworfen oder per Mail beziehungsweise Fax gesendet werden.

Von Stephanie Helm