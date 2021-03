Bürgerzettel von Zschaitz-Ottewig: Hinweis statt Meckerei

Zschaitz-Ottewig

Die Sorgen, der Bürgerzettel der Gemeinde Zschaitz-Ottewig könnte zum gegenseitigen Anschwärzen verleiten, ist unbegründet. Das betonte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) noch einmal in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dort wurde zuletzt die Debatte darüber geführt, ob der Bürgerzettel nicht zum gegenseitigen Anschwärzen missbraucht werden könnte. Ein Bürger monierte das. Doch Immo Barkawitz kann dahingehend die Wogen glätten: „Bisher gab es lediglich eine Rückmeldung. Und das war der Hinweis auf ein fehlendes Schild.“ Von Anschwärzen kann keine Rede sein.

Bürgerzettel beibehalten

Am Bürgerzettel, der in jedem Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht wird, soll also auch weiterhin festgehalten werden. Bürger können dort ihre Beobachtungen und Anmerkungen auf schnellem und kurzem Weg an die Verwaltung herantragen. Einfach das Kreuz an der entsprechenden Stelle machen, ein paar Informationen dazu schreiben und den Bürgerzettel in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung schmeißen. Die kümmert sich schließlich um die Angelegenheit und nimmt bei Bedarf noch einmal Kontakt zum Bürger auf. So wie auch im Falle des fehlenden Schildes, das künftig die Richtung weisen wird.

Von Stephanie Helm