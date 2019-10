Bürokratisches Monster – der „Blaue Steg“ in Pulsitz

Pulsitz

Andrea und Yvette Reinhardt stehen vor dem Bauzaun, der ihnen das Überqueren des sogenannten blauen Steges in Pulsitz verwehrt. Seit zweieinhalb Jahren können Bürger die kleine Brücke, die vom Jahnatalradweg rüber zur Alten Maxe führt, nicht mehr überqueren. „Von einem Tag auf den anderen war die Brücke dicht“, erinnert sich Yvette Reinhardt, die in Jahna wohnt und den blauen Steg gern auf ihrer Spazierrunde mit den Hunden nutzte. Seit die Brücke gesperrt ist, müssen sie und alle anderen den Weg durch Pulsitz nehmen. „Dort ist kein Fußweg, wir laufen auf der Straße“, so Reinhardt weiter.

Gefahr in Verzug

Damals wurde die Brücke gesperrt, weil Gefahr in Verzug festgestellt wurde. „Der Untergrund, also dort, wo das Metallgerüst der Brücke aufliegt, ist marode“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). „Die Brücke war nicht mehr stabil genug und die Gefahr zu groß, jemanden darüber laufen zu lassen.“

Matthias Jönzen aus Pulsitz brachte den Sachverhalt mit in den Gemeinderat. Zu dessen jüngster Sitzung hakte er nach: Warum wird die Brücke dann nicht abgerissen? Ein Abriss war schon mal angedacht. Doch um eine Genehmigung dafür zu bekommen, musste die Gemeinde eine konkrete Maßnahmenplanung vorlegen. Die Brücke geht über die Jahna, ein Gewässer 1. Ordnung und in Obhut der Landestalsperrenverwaltung. Möchte die Gemeinde Ostrau die Brücke baulich verändern oder gar neu errichten, braucht sie eine wasserrechtliche Genehmigung. Statistische Berechnungen unter Einbezug der Hochwassersituation an der Stelle erfordern ein Planungsbüro für die konkrete Umsetzung. „Es ist nicht einfach damit getan, die alte Brücke wegzureißen und eine neue zu bauen“, so Schilling weiter. „Wenn die Brücke mit wenig Aufwand hätte erhalten werden können, hätten wir’s gemacht“, stellt das Gemeindeoberhaupt klar. „Die Situation befriedigt uns auch nicht.“

Bürgermeister sieht keine Notwendigkeit

Der große Planungsaufwand stehe zudem in keinerlei Relation zur Notwendigkeit. Dirk Schilling: „Die Entfernung zur nächsten Brücke ist nicht weit.“ Dem können Yvette und Andrea Reinhardt zustimmen. Zehn Minuten Fußweg entfernt gibt es eine weitere Möglichkeit, auf die andere Seite zu gelangen. Und doch wurde der blaue Steg rege genutzt. Nicht nur Hundebesitzer, auch ältere Bürger oder Familien konnten so eine kürzere Runde spazieren als sie es jetzt müssten, wenn sie nicht denselben Weg wieder zurück gehen wollen. „Das ist alles kein Beinbruch und auch nicht überlebensnotwendig, aber für die Attraktivität der Gemeinde nicht unbedeutend“, betont Yvette Reinhardt.

Bürokratisches Monster

Sowohl für die beiden Pulsitzerinnen als auch Matthias Jönzen ist klar: Es muss etwas passieren. Ob Abriss oder Sanierung – der jetzige Zustand sei nicht länger tragbar. Die Absperrung ist schon eingewachsen. Matthias Jönzen fragt sich unterdessen, warum für eine so kleine Brücke überhaupt eine solch aufwendige Planung nötig wird. „Das ist ein bürokratisches Monster“, sagt er. „Die Gemeinden werden mit Vorschriften gegängelt.“

Von Stephanie Helm