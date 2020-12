Bundesfreiwilligendienst in Döbeln statt große weite Welt

Döbeln

Für Tommy Greim, Fachleiter am Lessing-Gymnasium sind diese vier jungen Frauen ein echter Gewinn. Jule Hiller, Lisa Otto, Hennah Leuchtenberger und Jasmin Funkner sind nach ihrem Abitur im Sommer einfach noch etwas länger an ihrer alten Penne geblieben.

Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Doch eines haben alle vier Mädchen gemeinsam: Sie begeistern sich gerade für den Lehrerberuf und können testen, ob es ihnen zusagt, vor Klassen zu stehen. Vielleicht ein Leben lang. Im Gegenzug hat auch das Gymnasium einen großen Vorteil: Denn die vier pfiffigen Mädels helfen im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes dabei, Lücken zu schließen.

Informatik für die Siebenten

Das fällt etwa am deutlichsten am Fach Informatik auf. Aufgrund von Corona dürfen nämlich schwangere Lehrerinnen gar nicht mehr arbeiten. Dadurch gab es in den Naturwissenschaften einen Engpass. Das Fach Informatik wäre für die siebenten Klassen nicht mehr zu unterrichten gewesen. Das übernehmen jetzt drei der vier Mädels für alle vier siebenten Klassen. „Wir sind keine ausgebildeten Informatiklehrer. Es geht darum, den Schülern der siebenten die wichtigsten Grundlagen beizubringen, damit sie in der achten Klasse nicht bei null anfangen“, sagen die Mädchen. Auch in den beiden DaZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) helfen die Mädchen den Lehrern Mandy Fernau und André Krauß. Sie geben den Kindern aus Flüchtlingsfamilien aber auch von hier arbeitenden EU-Ausländern Nachhilfe.

Manche Schüler sind eine Herausforderung

Jule Hiller hatte schon länger den Wunsch, Lehrerin zu werden. „Im Bundesfreiwilligendienst will ich nun herausfinden, ob ich Grundschullehramt studieren oder lieber in der Oberstufe lehren möchte. Und ob ich mir diesen Beruf ein Leben lang vorstellen könnte“, sagt die junge Frau. Vor einer Klasse zu stehen, machte ihr viel Freude. „Aber es gibt auch Schüler, die eine Herausforderung sind. Das lerne ich gerade“, sagt sie lachend.

Auch Lisa Otto möchte gern ins Lehramt. Am Gymnasium Geschichte zu lehren, schwebt ihr vor. Nach dem Abitur im Sommer wollte sie eigentlich für ein paar Monate an eine Schule in China, um unter anderem ihr Englisch auszubauen. Doch Corona verhinderte das. So unterschrieb sie zunächst für ein halbes Jahr den Vertrag für den Bundesfreiwilligendienst. „Ich denke, ich werden ihn bis Schuljahresende verlängern“, ist sie überzeugt.

Ein Film statt des Tages der offenen Tür

Auch Hennah Leuchtenberger wollte nach dem Abi erst ins Ausland nach Südafrika gehen und dann nach einem Praktikum in der Krankenpflege Medizin studieren. Nun ist es Plan B, den sie an ihrer alten Penne verfolgt. „Ich hatte neben Medizin auch Grundschullehramt auf dem Zettel. Deshalb bin ich hier an der Schule geblieben. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das mein Weg wird“, sagt sie. Sie startet erst am 1. Dezember als Bufdi. Seitdem betreut sie im Schulclub die Buskinder und kümmert sich vormittags für Lehrer Tommy Greim um das Medienatelier der Schule. Hier soll auch ein Videofilm mit einen virtuellen Rundgang im Gymnasium entstehen, weil aus dem Tag der offenen Tür im Januar wegen Corona wahrscheinlich nichts wird.

Jasmin Funkner sah sich nach ihrem Abi eher bei einem Studium fürs Finanzamt. „Jetzt macht es mir so viel Spaß, besonders mit den größeren Schülern, dass ich gern Lehrerin für Kunst und Geschichte an der Oberschule werden möchte“, sagt die 19-Jährige. Zuletzt betreute sie die wegen dem Sportunterricht geteilten fünften und sechsten Klassen und half bei Hausaufgaben oder Kunst, während die andere Klassenhälfte Sport hatte. Neben der Info AG für die siebenten Klassen hilft Jasmin in der Theater AG bei Lehrerin Judith Fulmer mit. Zudem betreut Jasmin eine Tanz AG.

Jedes Jahr bietet das Gymnasium zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst an. In diesem Jahr sogar vier. Drei Stellen finanzieren das Bundesamt für Familie und die Stadt. Im Fall von Hennah hilft der Förderverein des LGD bei der Finanzierung.

Von Thomas Sparrer