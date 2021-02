Bundestagswahl: Landesvorsitzender Stefan Hartmann kandidiert in Mittelsachsen

Freiberg

Am Mittwochabend hat der Kreisvorstand von Die Linke. Mittelsachsen einstimmig die Unterstützung der Kandidatur des Landesvorsitzenden Stefan Hartmann für den Wahlkreis 161, zu dem auch die Region Döbeln gehört, beschlossen.

Erfreut zeigt sich die Kreisvorsitzende Marika Tändler-Walenta: „Wir freuen uns sehr, dass wir Stefan Hartmann für unseren Wahlkreis gewinnen konnten. Stefan Hartmann ist als Landesvorsitzender unter anderem mit dem Schwerpunkt der Stärkung der ländlichen Räume angetreten und hat das mit seiner Kandidatur nun zur ,Chefsache’ erklärt. Mittelsachsen liegt dabei nicht nur im Herzen von Sachsen, sondern steht stellvertretend für die Herausforderungen, die wir im Zuge der Corona-Pandemie in ganz Sachsen haben. Dazu tritt er mit klaren Forderungen an, die wir in unserem Kreiswahlprogramm nun zusammenführen werden. Die endgültige Entscheidung wird auf der Kreiswahlversammlung am 27. März in Hartha erfolgen.“

Stefan Hartmann, Landesvorsitzender und nominierter Bewerber für den Direktwahlkreis 161, sagt zu seiner Kandidatur: „Wir möchten in den kommenden Monaten die Debatte über den sozialen Ausgleich der Krisenlasten führen. Für uns steht die zentrale Frage im Raum: Wer zahlt für die Krise? Das dürfen aus unserer Sicht nicht diejenigen sein, die am meisten leiden und deren Existenz bedroht ist – sei es durch Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit, Schließung des Einzelhandels und der Gastronomie aber auch durch die Situation an Kitas und Schulen. Das Nettovermögen der Ultrareichen in Deutschland ist in der Krise um 77 Milliarden Euro gewachsen. Ist das gerecht, wenn zeitgleich andere pure Existenznot haben? Wir finden das nicht fair. Die kleinen fangen und die großen laufen lassen, das muss endlich ein Ende haben in diesem Land.“

