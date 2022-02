Bundeswehr-Oberst a.D. spricht auf Gut Gödelitz über Afghanistaneinsatz

Gödelitz

Es ist die erste Veranstaltung im Ost-West-Forum auf dem Gut Gödelitz in diesem Jahr. Zum Anfang kommt der Verein einem Publikumswunsch aus dem vergangenen Jahr nach – nämlich der Bitte den Einsatz in Afghanistan, die schwierige und zum Teil undurchsichtige Lage in dem Land aber auch in der Berichterstattung ausführlicher in den Blick zunehmen.

Noch während die letzten Evakuierungsflüge Kabul verließen, setzte die Mythenbildung um das Scheitern des Einsatzes ein: zu stark militärisch ausgerichteter Hilfsansatz, zu wenig Einbindung von nationalen wie internationalen Hilfsorganisationen, ein einseitig seitens des Westens verordnetes politisches System, der Abzug der Amerikaner sei kurzfristig und überraschend erfolgt und so weiter.

Jean Lacroix kennt die Region

Auf den ersten Blick plausibel erscheinende Erklärungen stellen sich bei genauer Betrachtung gegebenenfalls deutlich anders dar. Der Vortragende, Jean Lacroix, kennt die Region seit vielen Jahren. Er kennt Afghanistan aus eigenen Verwendungen dort, im Rahmen der Bundeswehr, des Bundesnachrichtendienstes und des Auswärtigen Amtes und gelangte so zu einem umfangreichen Querschnittsbild.

Unter dem Titel „Der gescheiterte Afghanistaneinsatz – Mythen und ihre wahren Hintergründe“ wird Jean Lacroix, Oberst der Bundeswehr a.D. am 12. Februar, um 18 Uhr, in der Alten Schäferei auf Gut Gödelitz sprechen. Zuletzt war der er im September in Gödelitz zu Gast. Damals ging es um die Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, dem rauer gewordenen Ton in der Gesellschaft und was das für Konsequenzen hat.

Anmeldung unbedingt erforderlich

Die Veranstaltung ist zunächst nach den aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen als 2G-plus-Veranstaltung geplant. Das heißt, Besucher müssen eine zweifache Impfung und einen tagesaktuellen Testnachweis vorzeigen. Wer seine Boosterimpfung schon bekommen hat, benötigt keinen zusätzlichen Testnachweis. Während der Veranstaltung muss eine FFP2-Maske getragen werden. Weil aufgrund der geltenden Abstandsregeln weniger Sitzplätze zur Verfügung stehen, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Das geht telefonisch unter 034325/20434 beziehungsweise 20306 oder per E-Mail unter der Adresse buero@gut-goedelitz.de.

Von DAZ