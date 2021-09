Niedergoseln

Dass die Hopfenernte in diesem Jahr weit unter dem Durchschnitt bleiben würde, wusste man bei der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln seit dem 20. Juni. „Man könnte sagen, dass der Hagel unsere Anlage ziemlich genau getroffen hat“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Thomas Emmrich. Auf 40 Hektar seien 80 bis 90 Prozent der Pflanzen geschädigt worden.

Konkret seien durch den Hagel die Pflanzen in vier Meter Höhe abgeschlagen worden. Kopfabschlag nenne man das. Er führe dazu, dass die Pflanzen seitlich austreiben würden. „Der ungleichmäßige Wuchs führt zu ungleichmäßiger Reife und einem geringeren Ertrag“, erläutert Thomas Emmrich. Zugleich würden die Hopfenpflanzen gerade im Kopf, der nun fehle, die meisten Dolden ausbilden.

70 Tonnen Hopfen statt 120

Hopfenmeister Steffen Seifert rechnet damit, dass auf der stark verhagelten Fläche 50 Prozent des Ertrages eingebüßt wurden. „Ich rechne in diesem Jahr mit einer Ernte so um die 70 Tonnen. Normal würden wir bei 120 Tonnen liegen“, sagt er. Tatsächlich könne die Agrargenossenschaft einen Teil ihrer Verträge nicht bedienen, räumt Emmrich ein. Bei einigen Sorten würde das die Hälfte der vertraglich vereinbarten Posten betreffen. Strafen durch die Händler seien nicht zu erwarten, aber eben ein Gewinnausfall in erheblicher Höhe.

Erhöhter Aufwand bei der Ernte

„Dazu kommt“, ergänzt Steffen Seifert, „dass der Arbeitsaufwand deutlich höher ist“. Bei der Ernte reißen die Drähte, an denen sich die Pflanze emporrankt, dort, wo der Wuchs endet. Den Rest müsse man nun per Hand von den Seilen in acht Meter Höhe entfernen. Etwa eine Woche werde die Ernte noch in Anspruch nehmen, wenn man wie bisher von größeren Störungen der Technik verschont bleibe.

Von Axel Kaminski