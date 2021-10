Hartha

Russen trinken schon zum Frühstück Vodka. Franzosen den ganzen Tag Wein, außerdem essen sie dauernd Baguette, malen gerne und sind hochnäsig. Gängige Vorurteile, die jeder kennt. Welche Klischees es über Nationen und Kulturen in Europa noch gibt und was an ihnen dran ist, dem spürten Vivien Haberecht, Tim Köhler, Chris Hahnefeld und Nicole Anisimov in einem selbstgedrehten Video nach. Und die Schülerinnen und Schüler vom Martin-Luther-Gymnasium in Hartha waren dabei so erfolgreich, dass sie beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen in der Kategorie Mehrsprachigkeit mit dem zweiten Platz in Sachsen belohnt wurden.

Auf fiktiver Reportertour durch Europa

„Das Projekt hat richtig viel Spaß gemacht und war auch super witzig. Das Schwierigste beim Dreh war, nicht zu lachen“, erzählt Tim. In Anlehnung an den bekannten britischen Nachrichtensender tourte er als Reporter der „BBC Crew on Tour“ durch mehrere Länder, immer auf der Suche nach Klischees und Vorurteilen. Wie denken Spanier über Russland? Was halten Franzosen von Spanien? Und welche Vorstellungen haben Russen von Frankreich?

Vier Fremdsprachen? Gar nicht so einfach

Mit Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch drehten die Gymnasiasten das Video gleich in vier verschiedenen Fremdsprachen – gar nicht so einfach. Etwa für Vivien, die im Video eine tanzende Spanierin spielte. Denn die Sprache hatte sie davor noch nie gesprochen. Um ihre Sätze fehlerfrei aufsagen zu können, absolvierte Vivien daher extra einen kleinen Spanisch-Crashkurs. Und auch für Reporter Tim, der die Russin Nicole interviewte, stellte die korrekte russische Aussprache eine Herausforderung dar.

Allen Beteiligten wollten den Film möglichst lebendig und szenisch darstellen, doch die technischen Möglichkeiten in der Schule waren begrenzt. Also funktionierten sie kurzerhand eine interaktive Tafel zum typischen Landeshintergrund um. Mittels Projektor wurde so zum Beispiel das Louvre in Paris an die Tafel geworfen – und schon konnte Chris als Franzose vor dem Museum seine Gemälde malen.

Viel Arbeit – doch ein Gewinn für alle

Der Startschuss zum Projekt fiel bereits im September 2020. Vivien und Nicole, die das Ganze initiierten, konnten Tim und Chris schnell überzeugen. Nachdem das Thema des Filmbeitrags gefunden war, ging es für die damaligen Zehntklässler jedoch an den schwierigen Teil: Drehbuch schreiben. Gemeinsam mit ihrer Betreuungslehrerin Inez Bardehle schlugen sich die vier bis zur Abgabe im Februar zahlreiche Nächte um die Ohren. Da der Lockdown sie lange ausgebremst hatte, blieb ihnen keine Wahl.

Doch die Mühen zahlten sich aus. Die vier Gymnasiasten verbesserten nicht nur ihr sprachliches Können und lernten andere Kulturen kennen, Anfang Oktober durften sie auch zur Siegerehrung in den Dresdner Landtag. Und ihren Erfolg wollen die vier in Kürze bei einem gemeinsamen Essen mit ihrer Betreuungslehrerin noch mal ordentlich feiern.

Von Simon Ecker