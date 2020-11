Bunte Steine für Josis Weg zu mehr Eigenständigkeit

Döbeln

Heute feiert Josi ihren zehnten Geburtstag. Es wird ein besonderer Tag sein, so wie er das ja für jeden anderen kleinen Jubilar auch ist. Und doch ist ihr Geburtstag anders. Denn Josi ist anders. Die junge Döbelnerin ist seit einer Hirnhautentzündung im Säuglingsalter mehrfach schwer behindert und hat das West-Syndrom, eine selten vorkommende Form der Epilepsie. Josi ist auf dem Entwicklungsstand eines Babys, kann nicht frei sitzen, allein stehen und ist immer auf die Hilfe anderer angewiesen.

Spezielle Therapie seit zwei Jahren

Ihre Eltern kämpfen für die Entwicklung ihrer Tochter. Seit zwei Jahren ermöglichen sie ihr eine kostenintensive Doman-Therapie, die Josi in ihrer Entwicklung fördern soll. Weil die von den Krankenkassen in Deutschland nicht unterstützt wird, sammelt die Familie Spenden. Auch die DAZ-Leser haben sich schon beteiligt – vor zwei Jahren spendeten sie rund 10 000 Euro und entzündeten damit ein „Licht im Advent“ für Josi und ihre Familie.

Corona hat sie alle zusätzlich Kraft gekostet. 2020 war ein schleppendes Jahr. Sowohl was das Sammeln der Spenden angeht, als auch mit Blick auf Josis Entwicklung.

Mit dem Lockdown im März schottet sich die Familie komplett ab, aus Angst vor dem Virus, der für Josi, deren Atmung zu flach ist und die täglich mehrere epileptische Anfälle bekommt, eine unberechenbare Gefahr darstellt. „Von März bis Mai waren wir nur zu Hause, unsere Familie hat uns mit Essen versorgt“, erzählt Josis Mutter Janine Stuber. Die täglichen anderthalbstündigen Bewegungsübungen, für die sonst abwechselnd ein inzwischen eingespieltes Helfer-Team ins Haus kommt, übernehmen während des Lockdown Janine und Ingolf Stuber selbst, zusätzlich zum Homeoffice und der Betreuung von Isabell, Josis jüngerer Schwester. Die Übungen sind elementarer Bestandteil der Therapie. Entwicklungsmuster, die ein gesundes Kind ohne fremde Hilfe durchläuft, sollen Josefine durch permanente Wiederholungen eingeprägt werden. Die intensive Stimulation von Außen soll bewirken, dass die nicht beschädigten Gehirnbereiche die Aufgaben der geschädigten erlernen und übernehmen können.

Das Krabbeln funktioniert noch nicht

2019 habe Josi gut aufgeholt in der Entwicklung, vor allem was das Verstehen, Wahrnehmen von anderen und das Verdeutlichen ihrer eigenen Bedürfnisse angeht. Doch das eigenständige Krabbeln, eines der großen Ziele der Doman-Therapie, funktioniert noch nicht. „Sie übernimmt einzelne Bewegungen selbst, aber eben sehr selten.“

Manchmal hat Janine Stuber Zweifel. Sie ist hin- und hergerissen in ihrem Glauben, ob die Therapie die Wirkung zeigt, die sie sich für Josi erhoffen. Insgesamt ist Josefine jetzt auf dem Stand eines acht Monate alten Babys. Was das Sehen und Hören angeht, ist sie 36 Monate alt, das emotionale und soziale Verhalten entspricht dem Entwicklungsstand eines zwölfmonatigen Kindes. Die Mobilität liegt bei einem halben Monat. Insgesamt einen Entwicklungsmonat hat sie beispielsweise zwischen Januar und Juni dieses Jahres aufgeholt. „Wir haben uns für diesen Weg entschieden und gehen ihn jetzt auch weiter“, sagt Janine Stuber. Denn egal, wie langsam es voran geht, „wir bleiben nicht stehen.“ Egal wie anstrengend und zeitintensiv die Therapie sei, „man klammert sich an jeden Strohhalm“.

Steine bemalen für Josi und ein Mutmacher-Herz

Das bedeutet für die Familie auch, immer weiter Spenden zu sammeln. Jetzt gibt es eine neue Idee, um auf Josis Homepage, ihre Geschichte und das Anliegen der Eltern aufmerksam zu machen. Kleine Steine werden bunt bemalt und bei Spaziergängen verteilt. Hebt der Spaziergänger einen solchen farbenfrohen Stein neugierig auf, findet er auf der Rückseite die Adresse der Homepage geschrieben. „Die Idee hat eine Freundin von uns aus dem Urlaub in Dänemark mitgebracht und ich fand sie eigentlich sehr schön.“ Auf diese Weise kann auch Josis Schwester Isabelle mitwirken.

Die Erstklässlerin bemalt fleißig Steine mit wasserfesten Acrylfarben. Auch der Rest der Familie macht mit. „In Leisnig und Grimma liegen auch schon Steine“, sagt Janine Stuber und lächelt. „Genial wäre es, wenn Fotos von den gefundenen Steine auf Josefines Facebook-Seite zusammen mit dem Fundort gepostet würden. Wer mag, kann den Stein auch wieder irgendwo auslegen, so dass der Kreis derer, die von Josi gehört haben, immer größer wird.“ Josis Großvater, Walter Stuber von der Roßweiner Gerüstbau Gemeinhardt GmbH hat gleich noch eine Aktion gestartet. Wer 50 bemalte Steine abgibt, bekommt ein Mutmacher-Herz, einen Handschmeichler aus Zirbenholz geschenkt.

