Bunter Herbst, buntes Programm – Ferien im Ostrauer Hort

Ostrau

Ganz ungeduldig wippt Celine Hessel mit den Beinen. Die Siebenjährige muss auf der Bank sitzen, sie verletzte sich zuhause beim Spielen am Knie. Ihre Mitschüler toben sich währenddessen in der Turnhalle an der Ostrauer Grundschule aus. Im Rahmen der Ferienspiele sind die Erst- bis Viertklässler im Hort und bekommen dort ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Durchschnittlich 20 Jungen und Mädchen kommen während der Herbstferien täglich in den Hort. Am Dienstag waren es sogar 27. „Wir haben trotz Ferien durchgehend geöffnet. Das handhaben wir schon lange so“, erklärt Hortleiterin Carolin Gastberg. Von 6 bis 17 Uhr werden die Hortkinder betreut – die erste halbe und die letzte eineinhalb Stunde in der Kindertagesstätte. „Anders würden wir das zu zweit sonst nicht abdecken können“, so Gastberg weiter.

Jede Woche ein anderes Motto

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Kathrin Richter betreut sie die Ferienkinder in dieser Woche. „Dafür denken wir uns immer ein Motto aus. Diese Woche steht alles im Zeichen von Sport und Fußball“, berichtet die Hortleiterin.

In der letzten Woche ging es entspannter zu. Unter dem Motto „Bunter Herbst“ wurde gebastelt, gekocht und dem Handwerk eines Glasbläsers zugeschaut. Der reiste dafür extra im Ostrauer Hort an und ließ die neugierigen Jungen und Mädchen sogar selbst einmal sein Handwerk ausprobieren.

Besuch im Dynamo-Dresden-Stadion

Am Montag gab es dazu ein Fußballquiz, am Mittwoch wird zum Spielplatz gewandert. „Donnerstag fahren wir erst mit dem Zug und dann weiter mit der S-Bahn ins Rudolf-Harbig-Stadion von Dynamo Dresden“, sagt die Hortleiterin. Dort erwartet die Kinder eine Führung durch das Stadion, anschließend dürfen sie noch im Fan-Shop stöbern. Den Abschluss bildet am Freitag ein gemeinsames Film-Schauen. Der Kinder-Fußball-Film „Die Wilden Kerle“ läuft auf der Leinwand.

Während sich die Zweitklässlerin Celine Hessel aufs Anfeuern konzentrierte, brachten sich die Jungs und Mädchen beim Völkerball gegenseitig aus der Puste. Als Horterzieherin Kathrin Richter nach einer kurzen Verschnaufpause die beiden Fußballtore aus dem Geräteraum räumte, gab es für die Jungs kein Halten mehr. Keine Frage, hier haben wir es mit großen Fußballfans zu tun.

Wer darf ins Team?

Bei der Wahl der Mannschaften geht es noch einmal heiß her – jeder wollte schließlich die besten Fußballspieler in seinem Team haben. Lennox, der standesgemäß mit seinem Dynamo-Dresden-Fußballschule-Trikot auflief, war einer dieser beliebten Spieler und wurde gleich als erstes weggeschnappt.

Ab nächster Woche, wenn die Herbstferien Geschichte sind und der normale Schulalltag wieder startet, geht es auch im Hort wieder ruhiger zu. Statt der rund 20 Kinder werden dann wieder 98 Jungen und Mädchen, aufgeteilt in sechs Hortgruppen, durch die Gänge wirbeln.

Von Stephanie Helm