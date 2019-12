Hartha

In einem Grundstück in der Harthaer Pestalozzi-Straße hat es sich ein Ziegensittich bequem gemacht. Der Vogel, ein Großsittich, entdeckte einen Apfelbaum als Aufenthaltsort für sich. Am Rhein, wo es mittlerweile ganze Schwärme von Halsbandsittichen gibt, mag das nichts Besonderes sein, aber in Hartha?

Jedenfalls scheint es dem Tier ganz wohl zu gehen, denn sein selbst gewählter Wohnbaum hat sogar noch Futter parat für den seltenen Gast. An ein paar noch in der Baumkrone verbliebenen Äpfeln hält sich der Vogel schadlos.

Einfangversuchen erfolgreich getrotzt

Das Harthaer Papageien-Exemplar, zur Gattung der Laufsittiche gehörend, stellte auch dies bereits unter Beweis: Der Vogel verließ den Baum für einen Ausflug zu Fuß in die Umgebung. Dem Versuch von Anwohnern, ihn einzufangen, widersetzte er sich erfolgreich und verzog sich wieder in für Menschen weniger gut erreichbare Gefilde.

Ziegensittiche haben ihren Namen von der Art der Rufe, die sie von sich geben. Dies klingt wie ein Meckern. Es bleibt spannend, wohin der Vogel unterwegs ist, möglicherweise gehört er jemandem. Erfrieren wird das Harthaer Exemplar jedenfalls nicht gleich.

Fünf Grad Celsius kein Problem

Wie in diversen Fachforen im Netz zu erfahren ist, halten manche Eigentümer ihre Sittiche ganzjährig in Außenvolieren, wenngleich mit der Möglichkeit für die Vögel, sich in die Wärme zurückzuziehen. Temperaturen von um die Fünf Grad Celsius vertragen sie angeblich problemlos.

Sittiche sind auch dafür bekannt, dass sich ganze Schwärme aus ehemals entflohenen Tieren entwickelt haben. Am Rhein gibt es zum Beispiel ganze Schwärme von Halsbandsittichen.

Von Steffi Robak