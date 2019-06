Gersdorf

Das Pfingstwochenende hält so einige Feste für die Region bereit. So steht auch das Gersdorfer Dorffest wieder vor der Tür und hat ein buntes Programm für Besucher zu bieten.

Sportlich geht es diesen Sonnabend um 13 Uhr mit dem Fußballturnier los. Auf dem Spielfeld bei der Grundschule treten Vereine aus den umliegenden Dörfern und Städten gegeneinander an.

Am Abend geht es mit der Band Gospelstreet musikalisch weiter. Der Vorverkauf ist zwar schon beendet, allerdings gibt es noch genügend Karten an der Abendkasse, die Kurzentschlossene für sechs Euro erwerben können. Besucher, die den Abend nach dem Konzert noch nicht beenden möchten, können sich zunächst mit der Verpflegung der Feuerwehr stärken und bei der Schwarz & Weiß Party das Tanzbein schwingen. Dafür sorgen DJ Marcel und die Diskothek Twixx. Das große Highlight ist die Seifenblasenexplosion auf der Tanzfläche. Der Titel der Party sollte außerdem Ernst genommen werden, denn Schwarzlicht lässt die Kleidung erstrahlen.

Fotowettbewerb mit 250 Bildern

Ab 12 Uhr geht es am Sonntag mit dem Mittagessen der Feuerwehr weiter. Eine Stunde später beginnt der Fotowettbewerb in der Grundschule. Dort können sich Besucher die Fotos bis 14 Uhr ansehen und ihre Stimmen abgeben. Während letztes Jahr knapp 100 Bilder an Annika Bartling abgegeben wurden, sind es in diesem Jahr 250 gewesen. Die besten Fotos unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“ werden prämiert und erhalten einen Platz im Gersdorfer Kalender für 2020, den man im Herbst dieses Jahres kaufen kann.

Ab 14 Uhr präsentiert sich die Jugendfeuerwehr den Gästen des Festes mit einigen Spielen. Danach eröffnet die Gersdorfer Kita Krümelburg das bunte Programm am Nachmittag, was die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen genießen können. Tanzgruppen aus der Region zeigen ihr Können, wie zum Beispiel die Zumba Kids. Außerhalb des Festzeltes steht eine Kutsche für Ausfahrten bereit und eine Hüpfburg, auf der sich Kinder austoben dürfen.

Um 20 Uhr beginnt das große Dorffestprogramm im Festzelt. Sketche, Tanzeinlagen und weitere Darbietungen der Gersdorfer werden aufgeführt. Interessierte, die noch nicht vorgesorgt haben, müssen allerdings schnell sein, denn an der Abendkasse gibt es nur noch wenige Karten.

Von Nicole Grziwa