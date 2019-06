Döbeln

In einem im Ausbau befindlichen Haus an der Bahnhofstraße in Döbeln waren Diebe zugange. Unbekannte hatten mehrere Türen aufgebrochen, bereits installierte Buntmetallleitungen abgerissen und gestohlen. Konkrete Angaben zum Sach- und Stehlschaden liegen noch nicht vor. Die Tat liegt jedoch wohl bereits einige Tage zurück. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum vom 29. Mai bis zum 8. Juni ein. Bekannt wurde der Vorfall den Beamten am Dienstag.

Von ap/DAZ