Leisnig

Bestimmt 70 Schlüssel hat Claudia Fischer, Museologin an der Burg Mildenstein ausprobiert. Die Truhe, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, konnte sie aber noch nicht öffnen. Die Kiste aus Nadelholz war extra schon in den neuen Fotoraum mit Leinwand und Beleuchtung gebracht worden.

Keine vergleichbareTruhe bekannt

Im Lockdown fand Claudia Fischer die Zeit, das Wissensportal vom Schlösserlandes Sachsen zu aktualisieren und Informationen einzuarbeiten. Da wurde sie auch auf diese besondere Truhe aufmerksam, die sich in einem der Depots befand. „Ich wollte mehr darüber erfahren. Normalerweise sind diese Bauern- und Hochzeitstruhen einfach gehalten. Sie haben Schnitzereien oder sind mit floralen Bemalungen verziert“, so die studierte Museumsmitarbeiterin. Diese Truhe hingegen ist sehr aufwändig bemalt. Aber auch Kollegen aus dem Museum für Volkskunde in Dresden hätten so eine Bauerntruhe noch nicht gesehen.

Bedeutungsvolle Bemalungen

Ein Foto der bereits geöffneten Truhe. Der Deckel ist damals mit Postkarten beklebt gewesen. Quelle: Burg Mildenstein

Auf der Vorderseite der Truhe sind in der Mitte zwei Figuren zu sehen, das Brautpaar. Sie tragen festliche, barocke, aber keine adelige Kleidung. Auf dem Fächer der Braut sind vermutlich ihre Initialen „C. F. A.“ eingetragen, auf einem Gegenstand den der Bräutigam hält, steht das Jahr der Vermählung: 1777. Auch die weitere Bemalung hat eine Bedeutung, erklärt Claudia Fischer. Der Hund stehe als Symbol für die Treue in der Ehe, die Waffe des Mannes für Schutz und Sicherheit, der Fliegenpilz für Glück, die gefüllte Hosentasche für Geld und vermutlich ein Storch, sowie eine gefüllte Kanne stehen für Fruchtbarkeit.

Bauern- und Hochzeitstruhen waren früher normal. Zur Hochzeit wurde die sogenannte Aussteuer der Braut für den neuen Haushalt mitgegeben. Darin befanden sich zum Beispiel Gebrauchstextilien, später auch zur Lagerung von Getreide. „Dieses Objekt ist wegen der farbenreichen Bemalung außergewöhnlich. Das Brautpaar war vermutlich nicht adelig, aber auch nicht arm. Ich würde es einer wohlhabenden Handwerksfamilie zuordnen“, so Fischer.

Döbeln kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hoffnung auf den richtigen Schlüssel

Claudia Fischer hat bereits mit etwa 70 Schlüsseln aus dem Archiv versucht die Truhe zu öffnen. Quelle: Burg Mildenstein

Die Truhe muss schon einmal geöffnet worden sein, erzählt die Museologin mit Vorfreude. Es existieren Fotos im Archiv mit dem aufgeklappten Deckel, auf deren Innenseite Postkarten angeklebt sind. Diese stammen aus der Region Döbeln, sowie die Truhe selbst vermutlich auch. Die Holzkiste befindet sich wahrscheinlich seit 1890 auf Mildenstein. Seitdem wird die Burg bereits für die Schau von Sammlungen genutzt.

Noch gibt es Schlüssel aus dem Archiv, mit denen sie versuchen will, die Truhe zu öffnen. „Ansonsten müssen wir etwas Materialschonendes finden, mit dem wir einen Abdruck vom Schloss machen und eine Nachbildung eines Schlüssels anfertigen können“, erklärt Fischer die nächsten Schritte.

Das Wissensportal Schlösserland Sachsen ist im Internet unter www.wissen.schloesserland-sachsen.de erreichbar.

Von Kathleen Retzar