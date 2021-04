Burg der Märchen in Kriebstein und Blasmusiktreffen in Klosterbuch sind abgesagt

Mittelsachsen

Trotz der anhaltend unsicheren Coronalage soll es in diesem Jahr einen Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus) geben – den 28. Allerdings in abgespeckter Form. So wollen beziehungsweise müssen die Macher um Geschäftsführer Jörn Hänsel das beliebte Festival neu erfinden. Sie wollen mit kleineren, neuen und vor allem Open air-Angeboten ab 6. Juni durchstarten. Allerdings fallen auch etliche beliebte größere Events aus.

Geplant sind jetzt 34 Veranstaltungen an mehr als 20 verschiedenen Veranstaltungsorten. „Wir konzentrieren uns bei unserem Neustart vor allem auf kleinere Events mit viel Platz und unter freiem Himmel, bei denen die dann geltenden Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen eingehalten werden können“, sagt Jörn Hänsel. So sollen beispielsweise die „Historische Kaffeezeit“ am 13. Juni und das „Lichtenwalder Parkfest“ vom 7. bis 8. August im Barockgarten Lichtenwalde stattfinden. „Der Park bietet ausreichend Fläche und viele verschiedene Auftrittsmöglichkeiten, so dass Abstandsregeln eingehalten werden können“, erklärt Hänsel.

Die größten Events abgesagt

Die Entscheidung darüber, ob der Auftakt der Kultursommersaison mit Johnny Logan und dem „KlangLichtZauber - Symphony for Ireland“ am 19. Juni in Mittweida über die Bühne gehen kann, werde demnächst von der Stadt Mittweida entschieden. Abgesagt sind schon jetzt die fünf größten und finanziell aufwändigsten Events des Festivalsommers. Das sind: die für den 25. Juni geplante „Performance zum Stein – The Pink Floyd Night“ am Rochlitzer Berg; das beliebte Märchenwochenende auf der Burg Kriebstein, die „Burg der Märchen“ (geplant gewesen für den 10. und 11. Juli); das Blasmusiktreffen „Gugge ma – Schalmei, Pipe & Co“ in Klosterbuch (17. und 18. Juli); die „Lichtenwalder Musiknacht“ (7. August) und die „Lange Nacht der klassischen Erotik“, die es am 18. September geben sollte. „Die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie und vor allem die anhaltende Ungewissheit, ob und welche Veranstaltungen in wenigen Monaten möglich sein werden, haben uns schweren Herzens zur Absage gezwungen“, sagt der Miskus-Chef. Eine verantwortungsvolle Planung und angemessene Durchführung von großen Kulturveranstaltungen sei unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich. Wer für die abgesagten Veranstaltungen bereits Tickets erworben hat, der könne sich an die Vorverkaufsstellen wenden, wo das Geld zurückerstattet werde.

Seebühne mit begrenzter Besucherzahl

Die drei auf der Seebühne geplanten Miskus-Höhepunkte vom 13. bis 15. August sollen hingegen aus jetziger Sicht stattfinden: „Akustik & Rock - Simon & Garfunkel Revival Band“, „Turner meets Cocker“ und das Kindertheaterstück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“. „Wir müssen dann voraussichtlich mit einer begrenzten Besucherzahl und Einschränkungen durch die Hygienevorschriften rechnen“, erklärt Hänsel.

Veranstaltungen (Auszug) 6. Juni in Ostrau: Big Helga – Een kleenet Menschenkind 17. Juli im Kloster Buch: Folk im Kloster 18. Juli im Kloster Buch: Musikalischer Frühschoppen 24. Juli bis 1. August in Mittelsachsen. Historischer Besiedlungszug 28. Juli bis 1. August in Höfchen: Kunst am Wasser ab 31. Juli in Kriebstein: Talsperrenfest 22. August in Mittelsachsen: Musikalische Orgelfahrt 27. bis 29. August in Leisnig: Altstadtfest 5. September in Lichtenwalde: Mittelsächsisches Sängertreffen 12. September in Hartha: Der Supervulkan – Eine musikalische Erdgeschichte 3. Oktober in Grünlichtenberg: Gerhard Schöne www.miskus.de

Von Olaf Büchel