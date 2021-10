Burgberg Kriebstein: Land kaufen, Bäume fällen

Kriebstein

Kleintierfreundliche Straßeneinläufe und Migrationsbarrieren, die zu vermeiden sind. 54 Bäume, die weg müssen, und knapp 127 000 Quadratmeter Land, die dem Bauherren noch nicht gehören. Das alles steht auf Din-A-4-Seiten, die in einem dicken Ordner abgeheftet sind. Der liegt in der Gemeindeverwaltung Kriebstein derzeit zur öffentlichen Einsicht aus. Das gehört zum Planfeststellungsverfahren, mit dem der Landkreis Mittelsachsen Baurecht für den Ausbau des Kriebsteiner Burgbergs erreichen will. „Die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren liegen bis 3. November in der Gemeinde Kriebstein zur Einsicht aus. Wann mit einem Beschluss zu rechnen ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, informiert Peggy Hähnel, Pressereferentin im Landratsamt Mittelsachsen, auf Nachfrage von lvz.de.

Was das Vorhaben für die Gemeinde bedeutet

„Wir planen wegen des Ausbaus des Burgberges fast 800 000 Euro in unserem Haushalt ein“, sagt Kriebsteins Kämmerer Wolfgang Hein. Dieses Geld ist dann blockiert und steht nicht für andere Investitionen zur Verfügung, welche die Gemeinde auch gern realisieren würde. Mit dem Geld muss die Gemeinde die Fußwege bezahlen. „Zwar bekommen wir Fördergeld. Wir müssen aber die Gesamtkosten im Haushalt abbilden“, sagt der Kämmerer. Und wenn der Burgberg bis 2023 nicht fertig wird, muss Kriebstein das Fußweg-Geld wieder im Haushalt planen, wo es andere wichtige Projekte blockiert – etwa, der Anbau ans Feuerwehrgerätehaus Grünlichtenberg. Der ist mit 175 000 für das Jahr 2024 geplant und eigentlich längst überfällig. Mehrere solcher teurer Vorhaben kann sich Kriebstein nicht leisten.

Spezielles Gelände – teure Gehwege

Aber warum ist der Fußwegbau am Burgberg so teuer? Das liegt an der Topografie. Die Straße hat eine starke Steigung von bis zu 20 Prozent und gleich an ihrem Rand geht es steil runter. „Ab Station 0+371.00 bis 0+450.00 ist ebenfalls zur Sicherung der Straße und zur Errichtung und des geplanten Gehwegs im Bereich der Böschung an der linken Straßenseite ein Randbalken in Stahlbetonbauweise geplant“, heißt es dazu in den Planunterlagen. Mit „linker Seite“ meinen die Planer links in Fahrtrichtung bergauf. Wegen dieser speziellen Bauweise auf rund 80 Metern kostet der Fußweg mehr Geld, als normal.

Naturschutz macht Vorhaben kompliziert

Das Vorhaben des Landkreises Mittelsachsen führt durch einen Wald, der nicht nur ein Flora-Fauna Habitat (FFH) ist. Neben diesem strengen Schutzstatus nach europäischem Recht ist der Bereich auch noch europäisches Vogelschutzgebiet. Da gilt es zu prüfen, inwieweit der Straßenbau diese Schutzzwecke beeinträchtigt. Deshalb war vor dem Planfeststellungsverfahren eine spezielle Untersuchung zum Artenschutz notwendig. Nun sieht die Planung unter anderem vor, Straßeneinläufe so zu gestalten, dass sie für Kleintiere wie Amphibien, Reptilien, Spitzmäuse und Laufkäfer nicht zu Todesfallen werden. Zudem sollen keine hohen Bordsteine eingebaut werden, sondern flache. Damit diese Tiere barrierefrei über die Straße kommen. Weitere naturschutzrechtliche Auflagen gibt es ebenfalls.

Nur für Pkw geeignet

Auf der Straße sollen zwei Pkw im Begegnungsverkehr Platz haben. Die Ausbaustrecke ist etwa 500 Meter lang. Sie soll sechs Meter breit sein – was die kleinstmögliche Fahrbahnbreite für solche Straßen ist. Das liegt auch wieder am Naturschutz. In den Kurven wird die Fahrbahn um bis zu anderthalb Meter aufgeweitet. Die beiden Fußwege an der Straße sollen zwei Meter breit sein. Der linke an der Burg ist 470 Meter lang, der rechte am Wald 135 Meter. Im Bereich der Spitzkehre soll der Neubau die bisherige Trassenführung verlassen und in Richtung Zschopau wandern. Dadurch wird die Kurve weniger steil.

Wie geht es jetzt weiter?

Nach der Auslegung der Pläne können Bürger, Naturschutzverbände und andere Träger öffentlicher Belange Einwände erheben. Diese muss das Landratsamt dann prüfen und abwägen. Dann schaut sich die Landesdirektion den fertigen Plan dann und genehmigt ihn. Dagegen können dazu Berechtigte Klage vorm Verwaltungsgericht erheben. Um die Straße bauen zu können, muss der Landkreis noch Land kaufen. Es handelt sich um 16 Grundstücke, die zwischen 0,3 und 84 692 Quadratmeter groß sind.

Von Dirk Wurzel