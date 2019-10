Leisnig/Kriebstein

Die Burg Mildenstein in Leisnig und die Burg Kriebstein sind immer einen Ausflug wert. Das gilt erst recht in der Ferienzeit. So gibt es auch in den nächsten beiden Wochen der Herbstferien spezielle Angebote für Kinder beziehungsweise Familien.

Glühwürmchen in Leisnig

Zu einem Rundflug sind alle Glühwürmc...