Region Döbeln

Schon wieder ein 24-stündiger Warnstreik bei Regiobus Mittelsachsen. Der Ausstand beginnt Mittwoch, um 2 Uhr, und endet Donnerstag, um 2 Uhr. „Wir haben die Information von Verdi bekommen, dass auch unser Betriebshof in Döbeln-Ebersbach bestreikt wird. Das heißt, in den 24 Stunden kann hier kein Bus vom Hof rollen“, kündigt der Betriebsleiter von Regiobus in Döbeln, Ivica Boskovic, an.

Elterntaxi eventuell Alternative

Demzufolge ist am Mittwoch auch der gesamte Schülerverkehr der Region betroffen. Die Lehrer der Schulen informieren Schüler und Eltern oder haben es bereits getan. Wie viele Schülerinnen und Schüler letztlich mit alternativen Mitteln – zum Beispiel mit dem so genannten Elterntaxi – in die Bildungseinrichtungen gelangen können, muss sich Mittwochmorgen noch zeigen. Einige Schulleiter haben bereits angekündigt, kulant zu sein, wenn es Schülern nicht gelingt, in die Schule zu kommen.

2 500 Streikteilnehmer erwartet

„Busfahrer, Schlosser, Verwaltungsangestellte und Auszubildende im Regionalverkehr Sachsen treten in einen 24-stündigen Warnstreik, um ihren Forderungen zur Einkommenserhöhung Nachdruck zu verleihen“, erklärt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in einer Mitteilung. Der Linienverkehr in den Bediengebieten von insgesamt zehn Verkehrsgesellschaften in Sachsen ist betroffen. In diesen Unternehmen sind insgesamt 3 013 Arbeitnehmer und Auszubildende beschäftigt. Für Mittwoch erwartet Verdi nach eigenen Angaben zirka 2 500 Streikteilnehmer.

Stundenlohn von 15,66 Euro

Diese Beschäftigten wollen mit dem Warnstreik ihren Forderungen gegenüber dem Arbeitgeberverband Nahverkehr Nachdruck verleihen. Verdi: „Die Arbeitgeber hatten in der dritten Tarifrunde, gemessen an den Forderungen der Kolleginnen, Kollegen und Auszubildenden, kein entsprechendes Angebot vorgelegt.“ Unter anderem fordert die Gewerkschaft einen Stundenlohn von 15,66 Euro und eine deutlich höhere Auszubildendenvergütung. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Donnerstag anberaumt.

Von Olaf Büchel