Buße wegen bunter Pillen – Libyer am Amtsgericht Döbeln verurteilt

Döbeln

Einen Nikolausstiefel voller Drogen kippt das Amtsgericht Döbeln am 6. Dezember aus. Ecstasy und Gras war da drin. Dem Mann mit den wechselnden Namen und Nationalitäten legt die Staatsanwaltschaft den Handel mit Ecstasy und Marihuana zur Last. Bis vor kurzem nannte er sich Badr Z. und gibt seinen Namen nun mit Mourad A. an. Als Geburtsort nennt er jetzt Bengasi in Libyen, war früher aber als Tunesier aufgetreten.

Im Detail ging es unter anderem um 50 Gramm Marihuana, die der 53-Jährige angekauft und für 500 Euro im Döbelner Stadtgebiet weiterverkauft habe. Auch mit dem Aufputschmittel MDMA, besser bekannt als Ecstasy, habe der Angeklagte gehandelt. Er habe 30 Tabletten für insgesamt 90 Euro angekauft und für 130 Euro weiterverkauft. Ebenso habe er später 40 Ecstasy-Tabletten und zehn Gramm Marihuana angekauft. In seinem Zimmer im Döbelner Unterkunft für Asylbewerber habe er 20 Gramm Marihuana in seiner Jackentasche aufbewahrt. „Ja, ich hatte Marihuana in meiner Jacke. Aber nur fünf Gramm“, räumte Mourad A. ein. Da schwang die Unterstellung mit, die Polizisten hätten ihm bei der Durchsuchung was untergeschoben.

Polizei hört mit

„Wenn sie ihm was unterschoben hätten, dann so viel, um die geringe Menge zu überschreiten und damit eine höhere Strafe zu erreichen. Das ist eine absolut sinnlose Unterstellung des Angeklagten“, sollte Staatsanwalt Detlef Zehrfeld in seinem Schlussvortrag dazu sagen. Aber bevor das Gericht diesen hörte, erhob es noch weitere Beweise. So spielte die Vorsitzende die Tondateien abgehörter Telefonate ab, die der Angeklagte mit Verkäufern und Kunden geführt hat. Der Dolmetscher übersetzte simultan. „Die Stimme ist so ähnlich wie meine, aber ich habe nicht telefoniert“, stritt Mourad A. ab, Drogengeschäfte am Mobiltelefon besprochen zu haben. Allerdings hatte die Polizei herausgefunden, dass das Telefon samt Nummer zu ihm gehörte.

Staatsanwalt Zehrfeld reichte das, um den Angeklagten als überführt anzusehen, fünfmal gewerblich mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. „Die Telekommunikationsüberwachung beweist die Kauf -und Verkaufshandlungen. Was der Angeklagte dazu sagt, sind Schutzbehauptungen“, sagte der Anklagevertreter und forderte ein Jahr und acht Monate Haft mit Bewährung. „Der Angeklagte ist bisher noch nicht mit Drogendelikten aufgefallen und steht hier das erste Mal richtig vor Gericht.“ Wesentlich mehr positives vermochte Detlef Zehrfeld für den 53-Jährigen nicht in die Waagschale werfen, der seit 2017 vor allem mit Diebstählen aufgefallen ist und dafür Strafbefehle mit Geldstrafen bekommen hat.

Im Zweifel für den Angeklagten

Eine solche forderte Rechtsanwalt Carsten Forberger. Sein Mandant sei nur des Besitzes der 20 Gramm Marihuana schuldig, deren Wirkstoffgehalt von 2,3 Gramm eine geringe Menge ist. „Wir haben zwar viele Indizien, die auf den Drogenhandel hindeuten, aber wir müssen zweifelsfrei den Beweis führen. Und das können wir nicht“, sagte der Verteidiger und beantragte Freispruch für diese Tatvorwürfe.

„Da schweigt jeder vernünftige Zweifel“

Das Schöffengericht sah es anders. „Da schweigt jeder vernünftige Zweifel“, sagte Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Schöffengerichtes, als sie dessen Urteil begründete. Es verurteilte Mourad A. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen zu anderthalb Jahren Haft Gesamtstrafe. Das Gericht ging strafschärfend von gewerbsmäßiger Dealerei aus. Aber es machte dem Mann auch ein Geschenk zum Nikolaus. Karin Fahlberg: „Die spannende Frage war, ob wir die Strafe zur Bewährung aussetzen können. Mit Bedenken und Bauchschmerzen geht das. Sie leben zwar seit zehn Jahren hier und sind schlecht integriert, sprechen kein Deutsch, und halten sich nicht an die Regeln. Aber wir gehen davon aus, dass die Verhandlung Eindruck auf sie gemacht hat. Zudem sind sie das erste Mal mit Betäubungsmitteln aufgefallen.“ Die dreijährige Bewährung knüpft das Gericht aber an einige Auflagen: Es unterstellt Mourad A. einem Bewährungshelfer und ordnete 120 Stunden gemeinnützige Arbeit an. Zudem muss er jeden Wohnsitzwechsel angeben. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel