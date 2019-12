Bye-bye Umfahrung: Verkehr rollt in Marbach bald wieder ungehindert

Roßwein

Mit Baustellen und Umfahrungen kennen sich die Striegistaler aus, ganz besonders auch die Marbacher. Seit einem Jahr leben die Einwohner des Ortes mit einer Maßnahme, die nun schon länger dauert als geplant. Seit November vergangenen Jahres wird am Ersatzneubau der Brücke gegenüber dem Grundstück Hauptstraße 146 gebaut, eine von „fast 100 Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahmen“ in der Gemeinde, wie Frank-Andreas Buhtz vom zuständigen Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau Döbeln sagt.

Ursprünglicher Termin nicht machbar

Ursprünglich sollte die Sanierung der beiden Stützwände und der Brückenersatzneubau bis Ende Juni dieses Jahres fertig sein. Daraus wurde nichts, was bei so manchem Autofahrer Frust schürte angesichts der Vollsperrung mit weitläufiger Umfahrung.

Offiziell ist die Straße seit Beginn der Baumaßnahme gesperrt. Inoffiziell, so Frank-Andreas Buhtz, war die Straße für die direkten Anwohner im Ort fast durchgängig befahrbar. Dass aus dem ursprünglich für Juni geplanten Bauende nun Ende des Jahres wird, liegt genau daran: „Ursprünglich war geplant, alles unter Vollsperrung zu bauen. Das aber wollten die Anlieger nicht, weshalb wir mit Rücksicht auf Holzhandel, Bäcker und so weiter fast durchgängig die Durchfahrt gewährt haben“, so Buhtz. Anfänglich sei dies mit einer Ampelregelung gelöst worden. Jetzt am Ende, als der Straßenbau an der Reihe war, musste ganz offiziell eine Vollsperrung aufrechterhalten werden.

800.000 Euro Kosten

Am Mittwoch ist der Asphalt eingebunden worden. Das heißt, der Straßenbau ist nun auch geschafft. Was noch fehlt, sind die Gehwege und Markierungen. Auf jeden Fall soll die Baustelle zum Jahresende zurückgebaut sein und die Durchfahrt wieder problemlos möglich.

Knapp 800.000 Euro umfasste das Auftragsvolumen für die bauausführende Stowasser Bau GmbH aus Roßwein.

Die maroden Stützmauern zwischen dem Marienbach und der angrenzenden Kreisstraße sind abgerissen und neu gebaut worden, genauso wie das Brückenbauwerk, für das während der Zeit des Neubaus eine Behelfsbrücke eingerichtet worden war.

Von M. Engelmann-Bunk