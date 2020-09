CDU-Döbeln jetzt im Stadtzentrum

Döbeln

Die CDU Mittelsachsen eröffnete am Freitag am Döbelner Obermarkt 8 zwischen der Post und dem Vodafone-Shop ihr neues Döbelner Bürgerbüro. Oberbürgermeister und CDU-Kreischef Sven Liebhauser, Europaabgeordneter Peter Jahr und die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann kamen dabei mit Besuchern ins Gespräch. „Zuhören, Verstehen, Anpacken – mit Herzblut für Mittelsachsen“ soll das Motto des Bürgerbüros sein. Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser, der zugleich CDU-Kreisvorsitzender in Mittelsachsen ist, zeigte sich erfreut darüber, dass die Partei jetzt einen zentralen Anlaufpunkt für die Bürger mit ihren Anliegen hat.

Von Thomas Sparrer