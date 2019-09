Waldheim

Mitte November ist zu spät, um über den Weihnachtsmarkt zu sprechen. Das findet Kathrin Schneider, die für die CDU im Stadtrat sitzt und außerdem den Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche leitet. Dieser Verein ist neben dem Gewerbeverein, der Stadt und Albrecht Bergmann mit am Gelingen des Waldheimer Weihnachtsmarktes beteiligt, organisiert er doch den historischen Teil dieses Adventstreibens in Böhmes Hof am Obermarkt. Am 14. November sollte der Weihnachtsmarkt Thema im Kultur- und Sozialausschuss im Stadtrat sein.

„Wir hatten ja im vergangenen Jahr das Problem, dass in den Reihen der Buden eine große Lücke klaffte“, sagt Kathrin Schneider gegenüber der DAZ. Ihr gehe es darum, die Stände zwischen Böhmes Hof und Bergmanns Hof zu verdichten und die einzelnen Teile des Weihnachtsmarktes besser auszuschildern. „Dafür könnte man zum Beispiel die Schilder historisch gestalten, diese könnten zudem wiederverwendbar sein“, sagt sie. So würden vielleicht auch ein paar Leute mehr zur Schlossstraße finden, wo sich die Galerien der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur befinden, die sich im vergangenen Jahr auch am Weihnachtsmarkt beteiligt hatte und zum Beispiel dem Gitterladen des Gefangenhilfsverein einen trockenen Raum für den Verkauf der Sachen bot, die Gefangene in sächsischen Gefängnissen herstellen. Was Kathrin Schneider auch störte, waren die vielen Styroporbecher, aus denen die Weihnachtsmarktbesucher im vergangenen Jahr vor allem Glühwein und andere Heißgetränke schlürften.

Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) versprach im Stadtrat, dass sich alle Beteiligten vor dem 14. November in einer gesonderten Runde zusammensetzen werden, um über den Weihnachtsmarkt zu sprechen.

„Mein Konzept steht zu 80 Prozent“, sagt Nino Richter. Der Veranstaltungsmanager organisiert das jährliche Stadtfest. Und nun erstmals auch den Weihnachtsmarkt. In der kommenden Woche will er seine Pläne der Stadt vorstellen, dann den anderen am Weihnachtsmarkt beteiligten Vereinen, wie Gewerbeverein und Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche. Darum verrät Nino Richter auch noch nichts zu den Details. Verständlich. Denn die Beteiligten sollen darüber nicht zuerst aus der Zeitung erfahren und dann erst von ihm.

Der Weihnachtsmarkt in Waldheim ist traditionell am zweiten Advent. Da haben sich die Sachsenkreuz-Städte abgesprochen, um sich gegenseitig die Gäste wegzunehmen. In Waldheim ist die Stadtwette wichtig, bei der lange Zeit Gewerbeverein gegen Förderverein antrat, seit ein paar Jahren aber Stadtrat gegen Gewerbeverein, wobei die jeweiligen Mannschaften eine lustige Aufgabe lösen müssen.

Der Waldheimer Markt hat aber noch weitere Alleinstellungsmerkmale, wie den historischen Teil, den der Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche organisiert und die Handwerkerstraße in Bergmanns Hof.

Von Dirk Wurzel