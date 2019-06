Leisnig

In Leisnig hat die CDU drei Sitze im Stadtrat verloren. Die Analyse vom Vorstand des Ortsverbandes CDU Leisniger Land zum Ausgang der Stadtratswahl nimmt differenziert einzelne Bereiche teils selbstkritisch in den Fokus. Spitzenkandidat Rüdiger Schulze nimmt Stellung. Er kündigt außerdem ein E-Mail-Postfach für Bürger an.

Immer noch stärkste Gruppe

„Natürlich fällt es einfacher, wenn man entsprechende Sitze hinzugewinnt“, heißt es in dem Resümee. „Ohne es zu beschönigen: Wir haben im Vergleich zu 2014 nicht so viele Gesamtstimmen verloren, die den Verlust von drei Sitzen bedeutet hätten und sind noch immer stärkste Gruppe geblieben.“

Festzuhalten sei, dass insbesondere zwei Kandidaten sehr viele Stimmen zugewinnen konnten und so weitere Kandidaten in den Stadtrat nachziehen, die sonst stimmenmäßig nicht gewählt worden wären. „Das ist Demokratie und das muss man aushalten.“

Trennung Stadt und Land laut CDU Geschichte

Es stimme beispielsweise sehr nachdenklich, dass es nicht gelungen ist, einen jungen Familienvater und Vorsitzenden des Leisniger Feuerwehrvereines, wieder in den Stadtrat einziehen zu lassen. „Da fehlt nicht nur eine starke Stimme für die Anliegen der Feuerwehr, sondern auch für Kinder- und Familienthemen.“ Betrüblich sei auch, dass scheinbar noch immer die Teilung der Altgemeinde Bockelwitz und Leisnig als Wahlkampfthema eine Rolle gespielt habe. Dazu heißt es weiter: „Wir als CDU haben diese Themen längst hinter uns gelassen und agieren im Sinne aller Leisniger Einwohner in allen Ortsteilen.“

E-Mail-Briefkasten für Bürgeranliegen

„Natürlich stellen wir uns die Fragen nach möglichen Ursachen und werden diese weiter analysieren und verlorenes Vertrauen in unsere Arbeit zurückgewinnen. Wir werden dabei alte Formate neu beleben, um den Bürger weitere Kontaktmöglichkeiten für Wünsche und sachliche Kritik zu bieten.“ So sollen jeweils am Montag vor einer Stadtratssitzung Bürger die Chance haben, die CDU-Stadtpolitiker zu erreichen. „Zudem soll ein E-Mail-Briefkasten für deren Anliegen installiert werden, wo wir zeitnahe Rückantworten geben wollen“, verspricht Schulze im Namen der CDU.

Weiter heißt es: „Wir werden unsere Sacharbeit fortsetzen und laden hierzu die anderen Fraktionen weiterhin ein, um unser gesamtes Leisnig für unsere Bürger konstruktiv weiterzuentwickeln. Bedanken möchten wir uns bei den Wählern und vor allem den vielen Wahlhelfern, die bis in die Nacht die Stimmen ausgezählt und Ergebnisse dokumentiert haben.“

Von Steffi Robak