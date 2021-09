CarePalace in Hartha: Neues Pflegeheim eröffnet

Hartha

Es ist vollbracht: In Hartha gibt es ein neues, modernes Pflegeheim mit der klangvollen Bezeichnung CarePalace. In den Palast der Fürsorge ziehen ab Montag die ersten Bewohner ein. Am Mittwoch feierten die Bauherrinnen und Betreiberinnen Simone Gerson und Gritt Schmidt im Kreise zahlreicher Gäste die Eröffnung der Einrichtung.

Begeisterte sind Kämpfer

„Begeisterung ist das Blitzen in deinen Augen...“ mit diesen ersten Worten eines Zitates von Henry Ford beginnt Gritt Schmidt ihre Ansprache an die anwesenden Gäste und beendet sie mit den ebenfalls von Ford stammenden Worten: „Begeisterte sind Kämpfer.“ Ihre Worte lassen keinen Zweifel daran aufkommen: Damit meint sie ihre langjährige Mitstreiterin Simone Gerson. An diese übergibt sie anschließend das Wort.

Idee vor fünf Jahren geboren

Die beiden Frauen arbeiten seit 30 Jahren in der Pflege, betreiben seit 15 Jahren das Pflegeheim in Schönerstädt. Und fünf Jahre ist es her, dass in ihren Augen die Idee aufblitzte, den Bau eines neuen Pflegeheims zu starten. Zum Weihnachtsmarkt in der Schönerstädter Einrichtung konfrontierten die Frauen dann den Harthaer Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) mit ihrer Idee. „Und wer den Augenaufschlag von Frau Gerson kennt, der weiß: Dann kann man nicht anders tun als sofort loszulaufen“, sagt Kunze zur Eröffnung.

Fertig nach zwei Jahren Bauzeit

In diesem Falle ging es darum, eine geeignete Fläche für das Objekt zu finden. Innerhalb von zwei Jahren Bauzeit konnte es schließlich fertig gestellt werden. Der jetzige Standort entpuppte sich als echter Glücksfall. Simone Gerson hebt die Vorteile hervor.

Direkt neben Park Reinhardtstal

Im direkt daneben liegenden Park vom Reinhardtstal können die Bewohner sich zusammen mit ihren Besuchern aufhalten, wenn sie nach draußen wollen. Außerdem gehört zum Bauvorhaben ein Kleinkinderspielplatz dazu. Dieser wird noch errichtet. Den beiden Frauen ist es wichtig, dass der CarePalace ein Ort der Begegnung und der Freude wird und gleichzeitig eine neue, gute Heimat für den letzten Lebensabschnitt der Bewohner.

Sonnabend ist das Haus offen

Am Sonnabend können sich nun auch interessierte Bürger in dem Haus umsehen und bei einem Rundgang auch die Wohn- und Gemeinschaftsräume in Augenschein nehmen.

Am Vormittag stehen die Türen vom CarePalace den Gästen offen. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr besteht die Möglichkeit, die gesamte Einrichtung zu besichtigen und sich auch in den Privatbereichen für die künftigen Gäste umzusehen.

Insgesamt 80 Plätze belegbar

80 Plätze können dort insgesamt belegt werden. Dabei handelt es sich durchweg um Einzelzimmer mit einem rollstuhlgerechten Bad sowie privaten Rückzugsmöglichkeiten. Auch sonst bietet das Haus verschiedene Möglichkeiten zu verweilen und dies auch in guter Gesellschaft zu tun.

Von Steffi Robak