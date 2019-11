Carnevalsclub Westewitz bangt um Finanzspritze

Großweitzschen

Bisher unterstützt die Gemeinde Großweitzschen den Carnevalsclub der Muldenschiffer (CCM) in Westewitz mit 500 Euro. Die sogenannte Vereinsförderung erhalten die Karnevalisten seit 1997. Geld, dass der Verein dringend benötigt. Kassiererin Kerstin Lentz wandte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung an die Räte: „Wird es die Vereinsförderung weiterhin geben? Und wenn ja, in welcher Höhe?“ Beide Fragen konnte Kämmerin Elke Görs nicht beantworten. „Aktuell ist es noch verfrüht, etwas dazu zu sagen. Im November erfolgt der Kassensturz. Erst dann können wir erkennen, in welcher Höhe wir Vereine fördern können.“ Die Kämmerin betonte auch, dass es sich bei der Vereinsförderung um eine freiwillige Verantwortlichkeit der Gemeinde handelt. Sie kann, muss aber nicht.

Vereine versuchen zu sparen

Zwischen 4500 und 4700 Euro nimmt der Carnevalsclub in einer Saison ein. Die Einnahmen generiert der Verein mit dem Eintrittsgeld seiner beiden Veranstaltungen. Mehr ist nicht möglich, weil die Hallenkapazität keine höhere Besucherzahl zulässt. „Ich kann maximal 200 Karten für eine Veranstaltung verkaufen. Eigentlich machen wir schon bei 185 Schluss – aus Sicherheitsgründen“, erklärt Kerstin Lentz. Davon gehen Gema-Gebühren ab, ebenso die Kosten für die Diskothek und die Hallennutzung, die mit 5 Euro pro Stunde zu Buche. „Wir versuchen es schon, so kostengünstig wie möglich zu halten.“ Der Verein benötigt die 500 Euro Vereinsförderung dringend, betonte die Kassiererin.

Keine Pauschalbeträge mehr

In der Gemeindeverwaltung wird derweil an einer Lösung gearbeitet. Künftig soll es eine Vereinsförderrichtlinie geben. „Zur besseren Planung“, wie Verwaltungsmitarbeiterin Denise Lange sagt. Derzeit läuft die Planung. Im nächsten Jahr soll es eine solche Richtlinie geben. „Dort soll alles einmal festgelegt werden. Bisher fördern wir unsere Vereine mit Pauschalbeträgen. Das soll sich ändern“, so Denise Lange weiter. Denkbar wäre, den Vereinsförderbeitrag nach der Anzahl der Mitglieder festzulegen. Von dieser Summe sollen etwaige Ausgaben direkt gegenrechnet werden. Eben jene Hallennutzungsgebühren beispielsweise. Bevor die geplante Vereinsförderrichtlinie fertiggestellt werden kann, müssen interne Abläufe abgewartet werden. Die Vereine sind trotz unsicherer Lage dazu aufgerufen, ihre Anträge für die Vereinsförderung wie bisher bei der Verwaltung einzureichen. Für Kerstin Lentz waren die Antworten alles andere als befriedigend.

Von Stephanie Helm