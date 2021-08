Mittelsachsen

„Man tritt nicht in die AfD ein, wie in einen Fußballverein. Das überlegt man sich ganz genau“, sagt Carolin Bachmann. Die 32-Jährige lebt mit ihrer Familie in Mulda im Osterzgebirge. Sie will für die Alternative für Deutschland (AfD) als Direktkandidatin für Mittelsachsen in den Bundestag.

„Ich bin ländlich aufgewachsen, meine Eltern waren beide Handwerker.“ Mit 16 zieht es sie fort, nach Frankfurt am Main. Im Bankwesen arbeitend berät sie Großkunden dabei, ihr Geld anzulegen. Nebenbei studiert sie BWL. Das Bankwesen, sagt sie, sei eine Leistungsgesellschaft. „Wenn du nicht an den anderen vorbeiziehst, ziehen sie an dir vorbei.“ Erste leise Zweifel an der Politik kommen ihr während der Finanzkrise 2008. Banken gingen Pleite. Die Regierung spannte einen viel zitierten Rettungsschirm bis nach Griechenland. Am Handeln der Regierung übt Carolin Bachmann Kritik. „Das war der Moment, wo ich dachte: Hier läuft gigantisch was schief.“

„Jedes Vertrauen verloren“

Sie fängt an, genauer hinzuschauen, hinterfragt politische Entscheidungen. 2013 hört sie zum ersten Mal von der AfD. „Die haben genau die gleichen Ansichten wie ich. Ich dachte: Endlich hat es mal jemand erkannt.“ Bis sie sich der Partei anschließt, sollten noch vier Jahre vergehen. „Ich war beschäftigt“, sagt sie. Sie kehrte von Frankfurt am Main zurück ins Erzgebirge, wurde Mutter. Weil ein Job im Investmentbankwesen hier auf dem Land schwierig ist, wechselt sie in die Windenergie-Branche, arbeitet fortan für einen Anlagenbauer im Bereich Finanzierung und Verkauf.

Fragt man Carolin Bachmann nach dem Auslöser, der sie aus der breiten Parteimasse in die vorderste Reihe katapultierte, weiß sie erst keine Antwort. Eher schleichend sei der Prozess gewesen. Sie sieht einen Wertefall in der Gesellschaft, fühlt sich von der großen Politik belogen. Dann fällt ihr doch ein Grund ein: Corona. „Wie die Regierung vorgeht, wie sie handelt – da habe ich jedes Vertrauen verloren“, so die 32-Jährige.

Aus dem Schatten heraus

„Ich habe einen ganzen Sommer lang darüber nachgedacht, ob ich es machen soll oder nicht“, sagt sie. Bis ihr klar wurde, nur so kann sie wirklich etwas bewegen. Sie muss in den politischen Apparat – und zwar auf dem direkten Weg. Ihr Entschluss steht fest. Sie entscheidet sich für die Kandidatur, tritt aus dem Schatten heraus. „Ich konnte nicht anders“, sagt sie.

In einer Stichwahl setzt sich Carolin Bachmann im Oktober 2020 mit 56,3 Prozent der Stimmen gegen den mittelsächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Heiko Hessenkemper durch. Von da an ist sie das Gesicht der mittelsächsischen AfD. Heute sieht sie ihre Plakate an Strommasten hängen, ihr Gesicht guckt sie von riesigen Plakatwänden aus an. Ob sie je angefeindet wurde – dafür, dass sie in der AfD ist? „Natürlich“, sagt sie. Alte Weggefährten, frühere Bekannte, Menschen, mit denen sie ihre Jugend, „die besten Jahre“ verbrachte, wenden sich von ihr ab. Es kränkt sie, dass Menschen, die ihr nahe stehen, sich abwenden. „Es gibt kaum etwas, was einen mehr kränken könnte“, sagt sie. Sie ist jetzt die, die sich der AfD anschloss. Den imaginären AfD-Aufkleber, der fortan auf ihrer Stirn klebt, bekommt sie nicht mehr los. „Wie gesagt, ich habe mich ganz bewusst für einen Eintritt in die AfD entschieden.“

Ton in der Gesellschaft ist rauer geworden

„Es gab aber auch verdammt viele positive Reaktionen auf meine Kandidatur“, sagt die 32-Jährige. Wenn man für die AfD ins Rennen geht, erwarte man den Widerstand, die Kritik, das Abwenden. Umso überraschter war sie vom Zuspruch, der über sie einbrach. Vielleicht gehört das dazu, wenn man für die AfD antritt, sogar in erster Reihe steht. Man erwartet den Sturm.

„Ich habe politisch nichts zu verlieren“, erklärt sie und zögert, ob sie weiterreden soll. Sie tut es und sagt: „Persönlich aber alles.“ Angreifbar machen, Schwäche zeigen – das kann, das will sie sich nicht leisten. Der Ton in der Gesellschaft sei rauer geworden. Nicht nur gegenüber AfD-Politikern und ihren Anhängern. In jeder Hinsicht. Doch das ist es ihr wert. „Das Land muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das, was die Generation meiner Eltern und Großeltern aufgebaut hat, soll erhalten und ausgebaut werden. Ich möchte meinem und unseren Kindern ein Leben in einer friedlichen und freien Gesellschaft übergeben und ihnen einmal ein starkes und schönes Land übergeben“, sagt sie. Nicht weniger als das hat sie sich vorgenommen. Dafür ist sie aus dem Schatten heraus getreten.

Von Stephanie Helm