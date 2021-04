Chancenlos bei Verfolgungsjagd in Döbeln – Polizist sagt als Zeuge aus

Döbeln/Chemnitz

Bei diesem „Rennen“ war die Polizei recht chancenlos. Mit dem VW-Bus holt man einen schnellen Benz nicht ein. Das mussten zwei Polizisten des Reviers Döbeln im Juli vergangenen Jahres feststellen, als sie einen geraubten Mercedes-Benz E 250 verfolgten.

In Ketten zu Gericht

Diese Verfolgungsjagd durch Döbeln, die sich die Polizisten mit ihrem T 6 und die Insassen des Mercedes lieferten, war nun Thema in der öffentlichen Hauptverhandlung des mutmaßlichen Benz-Räubers im Landgericht Chemnitz. Dem Döbelner liegt zudem zur Last, gemeinsam mit einem Colditzer in Döbeln mehrere Mitglieder einer Familie schwer verprügelt zu haben. Darum sitzen in diesem Prozess zwei Deutsche auf der Anklagebank. Justizbedienstete bringen die Angeklagten jedes Mal in Ketten ins Gericht. Denn der Colditzer sitzt in Strafhaft, der Döbelner in Untersuchungshaft.

Polizei erst gar nicht bemerkt

„Wir waren technisch im Nachteil und haben es nicht geschafft, dran zu bleiben“, sagte ein Polizeiobermeister als Zeuge über die Verfolgung des Mercedes aus. Dabei begann diese eigentlich sehr positiv für die Polizei. Zunächst hatten die Beamten das geraubte Auto nur im Rückspiegel gesehen. Es habe dann wahrscheinlich an einer roten Ampel gehalten, sagte der Beamte, während der Streifenwagen noch bei Grün über die Kreuzung fahren konnte. Dann legten sie sich auf die Lauer. „Wir haben uns dann bei Kaufland an die Laderampe gestellt und gewartet. Schließlich kam der Mercedes.“ Die Polizisten fuhren ihm hinterher. „Wir hatten nicht den Eindruck, dass er uns als Polizei erkannt hatte“, so der Obermeister. Aber auf der Uferstraße schaltete die Streifenwagenbesatzung das Blaulicht ein. „Im Nachhinein war das vielleicht nicht die cleverste Idee“, sagte der Beamte. Es folgte die Verfolgungsjagd durch Döbeln. Mit bis zu 90 Sachen ging es über die Thielestraße. Erkannt hat der Zeuge den 29-jährigen Angeklagten aber nicht zweifelsfrei. Das stellte er mehrfach klar. Persönlich bekannt war ihm der Angeklagte durch andere Vorfälle.

Brutaler Übergriff an Dresdner Straße

Den Mercedes fanden Colditzer Feuerwehrleute kurze Zeit nach der Verfolgungsjagd brennend an einem Baum. Der Beraubte hatte seine persönlichen Habseligkeiten in dem Wagen. Der mutmaßliche Räuber war damals ein guter Kumpel von ihm. Die Polizei kam dem Angeklagten also auch so auf die Schliche, letztlich war es unerheblich, die Verfolgungsjagd zu gewinnen. Für den Eigentümer des Autos war es aber fatal, dass es die Polizei nicht in Döbeln stellen konnte.

Ein weiterer Polizist sagte unter anderem zu dem Überfall auf einen Döbelner und seine Familie aus. Der Kriminalhauptkommissar war der Sachbearbeiter für den Tatkomplex und die Raubstraftaten an der Alberststraße mit der Beute Playstation, Feuerzeugsammlung und Mercedes. Dabei wurde zwar mit Pistolen, wie etwa einer Softair-Waffe, gedroht sowie ein Geschädigter geschubst. Aber der Übergriff an der Dresdner Straße war wesentlich brutaler.

Inkasso als Motiv für Prügelattacke?

„Als der Senior die Eindringlinge des Hauses verweisen wollte, wurde er gnadenlos zusammengetreten und zusammengeschlagen, mit einer Gasdruckwaffe ins Gesicht geschossen“, sagte der Hauptkommissar. Solche Gasdruckwaffen verschießen Luftgewehr-Munition, zumeist Geschosse im Kaliber 4,5 Millimeter. Und auch der Junior, der Mitte 30 ist, bekam Schläge und einen Streifschuss ab, zwei Türen gingen zu Bruch. Der durch die Schläge schwer verletzte Senior hat mit den Angeklagten und irgendwelchen kriminellen Aktivitäten absolut nichts zu tun. Weshalb dann der Überfall? „Das hing wohl mit Herrn G. zusammen, der dem Junior 1000 Euro geliehen hätte, dieser aber noch nicht alles zurückgezahlt habe“, sprach der Kripomann das Motiv an: Schulden eintreiben. Beide Angeklagten sind kräftige Kerle.

Zeuge schweigt

Der vermutliche Gläubiger der 1000 Euro verfolgte die Aussage des Hauptkommissars als Zuschauer. Zuvor wollte ihn die 1. Große Strafkammer als Zeugen vernehmen. Hat er etwa den 29-Jährigen dazu gebracht, den Mercedes zu rauben? „Wenn ich unter Verdacht stehe, sage ich nichts“, antwortete er auf die Frage des Vorsitzenden Richters Bernd Bräunlich. Er hatte ihn zuvor darüber belehrt, die Auskunft verweigern zu dürfen, wenn er sich selbst belastet.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel