Checkpoint Waldheim startet mit buntem Herbstprogramm durch

Waldheim

Mit einem bunten Herbstprogramm startet das Jugend -und Freizeitzentrum (JFZ) „Checkpoint“ in den Oktober. Bereits am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch können die Kinder in die Einrichtung kommen, um Insektenhotels zu basteln. Am 12. Oktober steht der erlebnispädagogische Tag auf dem Programm. Dazu wird eine Liste mit Sehenswürdigkeiten und Aktionen aufgestellt und dabei der Heimatort erkundet. Tischsport ist am 15. Oktober angesagt. Dann trägt der Checkpoint ein Billard und Kickerturnier aus. Das JFZ im Waldheimer Ortsteil Massanei ist immer dienstags, mittwochs und freitags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Für die hier vorgestellten Angebote nimmt das JFZ einen Unkostenbeitrag von einem Euro.

Von Dirk Wurzel