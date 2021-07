Chefarzt am Döbelner Klinikum ist neuer Rotary-Präsident

Döbeln/Mittelsachsen

Der Rotary-Club Döbeln-Mittelsachsen hat einen neuen Präsidenten. Dr. Roland Pfützer übernimmt das Amt von Vorgänger Walter Stuber. Dieser trat vor einem Jahr und damit in ungünstiger Zeit an die Spitze der Rotarier. „Aber er führte uns in der Pandemie mittels Videokonferenzen und ähnlichem auf den richtigen Weg“, lobte Dr. Pfützer.

Walter Stuber, Mit-Geschäftsführers der Roßweiner Firma Gemeinhardt Service, hatte mit seinen Mitstreitern eigentlich die Absicht, mehrere Parkbänke herzustellen und aufzubauen. Diese sollten Wanderern und Radfahrern in der Region Erholung bieten. „Leider ist dies Corona zum Opfer gefallen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, erklärte der Past-Präsident. Für seine Verdienste um die rotarische Gemeinschaft, insbesondere um den Rotary-Club Döbeln-Mittelsachsen, erhielt Stuber die Paul-Harris-Fellow-Nadel.

Bildung von Kindern fördern

Dr. Roland Pfützer sieht seine einjährige Amtszeit ganz im Zeichen der Bildung. „Bildung ist für mich der Schlüssel zur Zukunft. Bildung entscheidet früh, wo unser Platz in der Gesellschaft einmal sein wird. Daher freue mich auf das Rotary-Modellprojekt Rotary4Kitas.“ Ziel sei die Förderung schulrelevanter frühkindlicher Kompetenzen mittels digitaler Medien in Kindergärten und Kindertagesstätten. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Klosters Buch soll fortgeführt werden. „Mit Einsätzen und Spendenaktionen wollen wir das Kloster als Kulturstätte weiter unterstützen“, so Dr. Pfützer. Am 20. Dezemner steht ein Höhepunkt an: das zehnjährige Club-Jubiläum.

Von daz