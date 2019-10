Chefarzt zieht Bilanz

Hochweitzschen

Seit Juli des vergangenen Jahres ist Dr. Francisco Pedrosa Gil Chefarzt der Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen. Beim Blick zurück auf die letzten Monate zieht der Mediziner Bilanz: Welche zu Beginn seiner Tätigkeit gesteckten Ziele konnten umgesetzt werden, wo besteht weiterhin Handlungsbedarf?

Auf seiner Agenda ganz oben stand und steht nach wie vor die zertifizierte Fortbildung mit der Öffnung für externe Gäste. Einmal im Monat begrüßt die Klinik Referenten von Universitäten und anderen Kliniken. „Damit bieten wir eine hochkarätige Plattform mit großem Lehrcharakter an“, betont Dr. Francisco Pedrosa Gil. Die Vorträge kommen gut bei den Mitarbeitern an. Doch auch nach außen hat sich die Klinik geöffnet. „Psychologie hat viel mit Menschen zu tun – das ist mein Ansatz“, so der Chefarzt weiter. Berufsübergreifend referieren so auch Theologen und Wirtschaftsfachleute in Hochweitzschen.

Vernetzung mit anderen Häusern

Punkt zwei auf der Agenda des Chefarztes: die Nachwuchsgewinnung. „Wir brauchen noch mehr Ärzte“, sagte der Mediziner vor einem Jahr. Heute gibt es keine Honorarärzte mehr in der Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Fachkrankenhaus Bethanien. „Wir haben Assistenzärzte eingestellt, dabei junge Kollegen mit ins Boot geholt“, so Pedrosa Gil. Die geringe Fluktuation von lediglich zwei Kündigungen im Kreise der Ärzte spreche eine deutliche Sprache.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte der Chefarzt in Sachsen Kooperation mit anderen Häusern und Institutionen – Stichwort Vernetzung. „Ich persönlich möchte greifbar sein und nicht aus dem Elfenbeinturm heraus agieren“, verdeutlicht Pedrosa Gil seinen Ansatz. Der Chefarzt referiere selbst regelmäßig außerhalb der Klinik. Zuletzt in Freiberg oder Döbeln.

Selbstkritischer Chefarzt

Sein ganz persönlicher Anspruch ist dabei die Motivation seiner Kollegen. „Ein Chefarzt muss neugierig machen – auf das Haus, das Fachgebiet, die Arbeit.“ Zudem erachte er die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten als eine Kernaufgabe. „Psychotherapie bedeutet nicht nur die Behandlung von Medikamenten. Von diesem Stigma wollen wir weg. Viel mehr hat Psychiatrie immer was mit Familie zu tun“, sagt er. Deshalb habe auch die familiäre Atmosphäre unter den Mitarbeitern, im Kollegium, einen großen Anteil am Erfolg der letzten Monate. Rund 110 Mitarbeiter zählt die Klinik für Allgemeinpsychiatrie am Fachkrankenhaus Bethanien. Regelmäßige Mitarbeiterevaluationen stimmen den Chefarzt positiv. „Wir beschäftigen uns mit den Auswertungen, haken im Falle von Problemen nach. Ich bin da sehr selbstkritisch.“

Stillstand ist keine Option

Auch künftig will Francisco Pedrosa Gil forschen, lehren und aus- und weiterbilden. „Auch unser Fachgebiet ist immer in Bewegung. Die Patienten sollen wissen, dass hier Medizin auf dem neusten Stand praktiziert wird“, sagt er. Stillstand, so Pedrosa Gil, sei keine Option. „Da wünsche ich mir eine noch intensivere Zusammenarbeit mit den Universitäten.“

Viele neue Ideen gebe es, das Leistungsspektrum zu erweitern und jetzt noch ungenutzte Räumlichkeiten auf dem Gelände der Klinik zu nutzen. Konkret könne er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht werden.

Von Stephanie Helm