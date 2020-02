Chinesen wollen Pumpe aus Hartha: Rheinmetall macht ernst E-Autos

Hartha

Der Konzern Rheinmetall Automotive konzipiert und baut Pumpen für Elektrofahrzeuge. Der zum Technologiekonzern Rheinmetall Group gehörende Automobilzulieferer Rheinmetall Automotive hat von einem namhaften internationalen Automobilhersteller einen Großauftrag für die Lieferung von Pumpen für Elektrofahrzeuge über eine Laufzeit von insgesamt acht Jahren erhalten.

Start für Serienlauf noch dieses Jahr

Durch sein chinesisches Gemeinschaftsunternehmen Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd liefert Rheinmetall Automotive danach zwei Leistungsvarianten seiner elektrischen Wasserumwälzpumpe (WUP) in einem Gesamtauftragswert von 130 Millionen Euro. Der Serienanlauf erfolgt noch in 2020.

Für Elektrofahrzeuge mit Batterie

Hergestellt werden die elektrischen Pumpen am chinesischen Produktionsstandort des Joint Ventures in Shanghai. Sie werden in verschiedenen Baureihen batterieelektrischer Fahrzeuge (BEVs) des weltweit operierenden Automobilunternehmens eingesetzt, die für den chinesisch-asiatischen Markt bestimmt sind.

Pumpenkonzept für Hybrid-Autos

Entwickelt wurden die Komponenten im Werk im sächsischen Hartha der zu Rheinmetall Automotive gehörenden Pierburg GmbH. Mit der elektrisch kommutierten Wasserumwälzpumpe verfügt Rheinmetall Automotive über ein Pumpenkonzept, das sowohl in herkömmlich angetriebenen als auch in Hybrid- sowie in reinen Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen kann. Das Unternehmen produziert diese Pumpen in hohen Stückzahlen an seinen Standorten in Deutschland, Mexiko und China.

Von Steffi Robak