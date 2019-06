Leisnig

Die Wiese am Haus muss gemäht werden. Susan Morgenstern hat zu tun im Garten. Wie jedes Jahr im Frühling wollen die üppig grünenden und blühenden Blumenbeete versorgt sein. In diesem Frühling, dem ersten ohne ihren verstorbenen Sohn Christian, kommt eine kleine Rabatte neu dazu. Ein Gedenkort mit Stiefmütterchen, die Schleife mit letztem Gruß vom Gedenkgottesdienst, eine von Christians Freunden angefertigte Kerze mit Regenbogen-Motiv. Ein Sonnenglas mittendrin. Das Solarpanel im Deckel sammelt tagsüber die Energie aus dem Sonnenlicht. Es beleuchtet das Glas in den finsteren Stunden.

Jemand war mit Christians Telefon im Haus

Die kommen unweigerlich wieder, denn die Todesumstände des Anfang Februar tot aus der Mulde geborgenen 20-Jährigen sind in den vergangenen Wochen immer unklarer geworden. Die Polizei hält an der These fest, der junge Mann habe sich am Neujahrsmorgen durch einen Sprung von der Fischendorf Brücke umbringen wollen. Die Recherchen der Familie und der Eltern ergeben: Dies ist immer unhaltbarer.

Fakt ist: Jemand war mit Christians Mobiltelefon am 2. und 7. Januar im Bereich W-Lan-Netz der Morgensterns. Den Ermittlungsbehörden ist das bekannt, und zwar schon seit Januar. Die Morgensterns wissen, sie haben nicht einmal in allen Räumen ihres Hauses W-Lan. Es schlich also nicht irgendwer heimlich um das Haus,schon gar nicht ihr Sohn. Jemand Fremdes war mit dem Mobiltelefon da, und zwar innerhalb vom Wohngebäude. Wer alles in den Tagen der fieberhaften Suche im Haus war? Familie, Freunde, die Polizei… „Das wurde während der Ermittlungen alles aufgenommen“, sagt der Vater.

Es gibt ein Lächeln nach dem Tod

„Je mehr ermittelt wird, um so seltsamer wird alles“, sagt die Mutter. Vater Dirk Morgenstern ist sicher: Jemand mit näherem Wissen um die Todesumstände, ein in irgend einer Art Beteiligter, war mit dem Telefon im Haus, unmittelbar nach Christians Verschwinden, Wochen vor seinem Auffinden im Fluss - ein Toter mit seinem Telefon in der Hosentasche.

Selbst wenn das eigene Kind verloren geht, gibt es ein Lächeln nach dem Tod. Das allererste bleibt für Unbeteiligte unsichtbar. Später lässt der, der den Verlust erlitt, irgendeins auch Fremde sehen - ohne sich selbst in Frage zu stellen: Darf ich mir das erlauben? Zu Christians Trauerfeier in St. Matthäi, am 2. März, stand ein Vogelhäuschen am Eingang zur Kirche, daneben ein Satz auf einem Schild: Gott hat dir ein Gesicht gegeben. Lächeln musst du selber.

Der Vater hat das Spendengeld aus dem Trauergottesdienst für Naturschutzprojekte überwiesen. Im Garten von Christians Elternhaus gibt es einen Erinnerungsort für ihn.

Der Moment ist dann so simpel wie wundervoll: Ein Vogelpärchen steuert das Häuschen hoch oben über der kleinen Rabatte an. Die Elterntiere füttern emsig. „Darüber hätte sich Christian sehr gefreut“, ist Susan Morgenstern sicher, die das an diesem Tag zum ersten mal beobachtet. Leben zog ein in Christians Vogelhaus. Wenige Tage zuvor räumte die Familie seine Wohnung an seinem Studienort Bernburg aus. Nach und nach ordnet die Mutter Christians Sachen, nimmt jedes Stück in die Hand – jedes ein kleiner Abschied.

Christian wollte auch Vater werden

Die Mutter erinnert sich: Im Dezember hatte sie jedes ihrer drei Kinder gefragt, was mit ihrem eingelagerten Spielzeug werden soll. „Na, aufheben, haben alle gesagt. Christian wollte auch Vater werden“, sagt sie. In seinen Sachen findet sie schriftliches Material über verschiedene Naturschutz- Belange. Ein Vogelbestimmungsheft verrät: Bei den fütternden Vogeleltern im heimischen Garten handelt es sich um Gartenrotschwänzchen. Susan und Dirk Morgenstern rücken im Garten ein Stück weg vom Vogelhaus, um bei Fütterung nicht zu stören, beobachten alles aus der Ferne. Wo heute das Vogelhäuschen auf dem Pfahl steht, soll eines Tages eine Esche in den Himmel wachsen. In Holland wird sie derzeit herangezogen – mit Christians Asche unter ihren Wurzeln.

An diesem Vormittag hat Dirk Morgenstern das Spendengeld von Christians Trauerfeier überwiesen an den Naturschutzbund. Mehr als 2000 Euro kamen zusammen. Im Sinne ihres Sohnes, der sich für den Naturschutz interessierte und engagierte, möchten sie das Geld verwendet wissen für einen Zweck, den ihr Sohn gut geheißen hätte. „Wir danken allen, die an dem Tag mit uns in der Kirche waren“, sagt Dirk Morgenstern, „und es sollen alle wissen, wohin das Geld gegangen ist.“

Es ist ein weiterer Schritt der Trauerarbeit, dies für sich abgeschlossen zu haben. Nächste Schritte werden folgen, familiäre Anlässe, zu denen jemand anderes als der verstorbene Sohn die Aufmerksamkeit für sich beansprucht. „Wir müssen auch für Christians Geschwister das sein. Sie haben ein Recht auf die Aufmerksamkeit ihrer Eltern“, sagt die Mutter. Es gibt eine ältere, studierende Schwester. Der jüngere Bruder besucht noch die Schule. Es ist der Frühling seiner Konfirmation.

Trotz Zweifel: Polizei hält an Suizid-These fest

Während das Vogelpärchen im sonnigen Frühlingsgarten immer wieder das Vogelhaus anfliegt, zieht Dirk Morgenstern ein Fazit: „Zusammen mit der Familie und Freunden haben wir das in unserer Macht Stehende getan, um die polizeilichen Ermittlungen am Laufen zu halten und eigene Erkenntnisse beizusteuern.“ Eine Erkenntnis aus den vergangenen Monaten lautet: Die Polizei nimmt Hinweise auf, lässt die Eltern jedoch nicht an Erkenntnissen oder -strategien teilhaben. Auch deshalb bleibt vieles unklar.

Die Eltern fanden heraus: Weder bei Christian selbst, noch an seiner Kleidung, seinem Auto, seinem Zimmer, seiner Wohnung, wurden irgendwelche Spuren von Drogen gefunden. Dubios bleibt, wer mit dem Mobiltelefon von Christian Morgenstern zweimal in seinem Wohnhaus war. Welche Ermittlungsrichtungen nun weiter eingeschlagen werden, wissen die Eltern nicht. Eine ihrer drängendsten Fragen ist: Warum die Polizei an der These vom Suizid vehement festhält, obwohl die polizeibekannten Fakten erhebliche Zweifel aufwerfen. Und das schon im Januar.

Gegenüber LVZ.de verweist die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz wiederholt auf ihre letzte offizielle Meldung, welche von Suizid ausgeht. Zuletzt gab die Staatsanwaltschaft die Akte Christian Morgenstern für weitere Ermittlungen an die Polizei mit Verweis darauf, dass deshalb keine Auskunft gegeben werden kann. Die Akte befindet sich noch dort.

