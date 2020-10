Döbeln/Technitz

Mit einem feierlichen Banddurchschnitt nahmen am Montagnachmittag die Kinder, Lehrer und Erzieher des Christlichen Lernraum in Technitz ihren neuen Mußepark in Besitz. Viele Jahre war dieser Teil des riesigen Hortgeländes als „verbotenes Land“ bezeichnet worden, weil ein paar Altlasten aus Zeiten der führen Maxim-Gorki-Oberschule hier nicht gerade zum Spielen einluden.

Im April hatte Peggy Mielke vom Vorstand des Christlichen Schulvereins davon gelesen, dass im Fördergebiet „Sachsenkreuz Plus“, zu dem auch Technitz gehört, noch Projektfördermittel zu vergeben seien. Innerhalb von zwei Wochen schrieben die Mitarbeiter des Lernraumes und des Schulträgervereins einen Projektantrag zur Renaturierung des einstigen sozialistischen Appellplatzes mit seinem Beton und Bitumenwegen. 8000 Euro wurden dem Verein dafür als Fördergeld bewilligt.

Anzeige

Zur Galerie Christlicher Lernraum Technitz macht aus „verbotenem Land“ aus der DDR-Vergangenheit der Schule einen naturnahen Mußepark.

Mutterboden anstelle von Beton und Bitumen

„In den zurückliegenden Wochen ist es uns gelungen, durch das hohe Engagement von Mitarbeitern, Eltern und Kindern und durch die Förderung des Vereins SachsenKreuz+ den ehemaligen Appellplatzbereich aus der Schulgeschichte vor der politischen Wende naturnah umzugestalten. Dabei ging es in erster Linie darum, Altlasten aus Beton und Bitumen zu entfernen, durch Mutterboden zu ersetzen und Gras einzusäen“, schildert Hortleiter Michael Ritter. Darüber hinaus wurden drei Holzdecks gebaut, die den Kindern als naturnahe „Lernplattformen“ und als Rückzugsort dienen werden. Eltern hatten einen Bagger und einen Radlader organisiert. Martin Dally, Hausmeister im Christlichen Lernraum, stellte damit dann sein Universaltalent unter Beweis, indem er mit den Baugeräten die Altlasten beseitigte. Zudem baute er die drei Holzpodeste für den Unterricht im Freien. Etwa sieben Tonnen Bruchsteine wurden zu einem Steinwall geschichtet, um Lebensraum für viele verschiedene Kleintiere zu schaffen. Des Weiteren wurden noch diverse Nist- und Bruthilfen installiert sowie drei Insektenhotels aufgestellt. Unter dem dreigeteilten Stamm einer Buche, als Symbol für Vater, Sohn und Heiligen Geist entstand ein kleiner Altarplatz unter freien Himmel, gemäß der christlichen Konzeption von Schule und Hort.

Familienkompass Sachsen

Der neue Mußepark der evangelischen Grundschule in Technitz stellt einen weiteren Pluspunkt in der Bildungs- und Kinderbetreuungslandschaft der Region Döbeln dar. In den Familienkompass 2020, der die Ergebnisse der großen Online-Umfrage von Leipziger Volkszeitung, Freie Presse und Sächsische Zeitung zur Familienfreundlichkeit der Kommunen aufzeigt, konnte dieser allerdings noch nicht einfließen.

Quelle: Repro

In zehn Kategorien vergaben die Umfrageteilnehmer Schulnoten von 1 bis 5. Die Qualität der Kindertagesstätten in Döbeln, zu denen auch die Horteinrichtungen gehören, bewerten die Umfrageteilnehmer gut bis genügend. So sind die Eltern recht zufrieden damit, wie sie informiert werden. Die Förderung ihrer Kinder bewerten sie mit 2,3 und damit etwas besser als der Sachsendurchschnitt ist. Was ein abwechslungsreiches Nachmittagsangebot und die Personalausstattung der Einrichtungen betrifft, ist in Döbeln offenbar noch ziemlich viel Luft nach oben, denn hier sind die Noten jeweils schlechter als der Sachsendurchschnitt.

Offene Angaben der Umfrageteilnehmer Bei der Online-Umfrage bestand für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, sich frei und anonym zu bestimmten Themen zu äußern. Eine 46 Jahre alte Döbelnerin, Mutter zweier Kinder, hat geschrieben: „Grundschulen haben wir genügend. Danach besteht in Döbeln aber nur die Möglichkeit, dass das Kind aufs Gymnasium oder in die eine vorhandene Oberschule geht. Wenn ich eine Oberschule in einer Nachbarstadt wählen möchte, muss ich die Fahrtkosten voll übernehmen. Da mir die Oberschule Döbeln nicht zusagt, finde ich das nicht gut.“

Von Thomas Sparrer