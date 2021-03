„Click and Meet“ lässt Händler in Döbeln hoffen

Region Döbeln

Die Döbelner Händler sind vom Lockdown hart getroffen. Seit Ende letzten Jahres mussten sie ihre Türen für den Besucherverkehr schließen. Auf dem Obermarkt riefen die Betroffenen zu mehr Unterstützung durch die Politik auf. Seit Februar konnten Kunden dann immerhin Waren im Internet auswählen und an der Ladentür abholen – „Click and Collect“ heißt das Modell. Mit „Click and Meet“ soll jetzt der nächste Schritt hin zur Öffnung des Einzelhandels folgen.

Freie Termine vor der Ladentür

„Hallo, wir haben einen Termin.“ Ein Satz den man eher aus dem Friseursalon, als aus einem Schuhgeschäft kennt. „Der Laden gehört Ihnen“, nimmt Jens Jung seine Kunden in Empfang. Am Montag hatte er sein Schuhgeschäft am Döbelner Obermarkt wieder geöffnet. Laut Verordnung des Freistaats sollen Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung wieder in den Regalen der Geschäfte stöbern können. „Click and Meet“ heißt das neue Einkaufsmodell.

Der Name hört sich sehr digital an. Jens Jung nennt es lieber „Einkaufen mit Termin“. Natürlich können die Kunden im Internet oder per Email einen Termin in seinem Geschäft ausmachen. Aber es geht auch telefonisch oder vor Ort. Dafür hat der Döbelner Schuhverkäufer extra Zettel mit den noch freien Terminen vor seiner Ladentür ausliegen.

Sicherheit der Kunden ist das Wichtigste

Vier Leute dürfen sich zeitgleich in den Geschäftsräumen des Schuhladens aufhalten. Die Zeitfenster für das Einkaufen sind zunächst auf 20 Minuten beschränkt. „Wir müssen erst einmal Erfahrungen sammeln. Aber das System ist flexibel. Falls wir merken sollten, dass die Kunden mehr Zeit brauchen, werden wir die Einkaufszeit verlängern“, sagt Jens Jung. Das Wichtigste sei aber die Sicherheit der Kunden gewährleisten zu können und sich an die Vorgaben zu halten. „Wir wollen ja nicht in zwei Wochen wieder schließen müssen“, sagt der Geschäftsführer.

Die Resonanz auf das neue Angebot sei gut. Vielen Interessierten könne man am Telefon die Freude anmerken. Dennoch sind noch einige Termine im Schuhladen frei. „Das Einkaufen mit Termin muss erst einmal bekannter werden. Und wir müssen den Kunden auch die Chance geben, sich mit den neuen Gegebenheiten anzufreunden“, sagt Jens Jung.

Ein kleines Werkzeug

Er würde sich freuen, wenn die Kunden das Angebot dann wahrnehmen würden. „Das wäre ein Lichtblick“, sagt Jens Jung. Dennoch sei es nur ein kleines Werkzeug, um das Überleben der Einzelhändler zu sichern. „Click and Meet“ findet der Ladeninhaber dennoch besser als „Click and Collect“. Das Geschäft mit dem Vorgängermodell sei gegen null gegangen, sagt er. „Schuhe muss man anprobieren. Der Kauf hat auch was mit Anfassen und den Materialien zu tun.“ Auch der Verkauf über den eigenen Online-Shop sei deshalb schwer. Nur bei den Kinderschuhen sei das anders. „Den Kinderfüßen ist ja egal ob Corona ist. Die wachsen trotzdem.“

Jung findet, dass die Öffnung des Einzelhandels längst überfällig ist. Selbst laut Einschätzung des RKI sei die Ansteckungsgefahr in den Geschäften gering, sagt er. Ab Mitte Februar würde er eigentlich schon Sommerschuhe verkaufen, nun sei man bereits vier Wochen im Hintertreffen. „Die Läden platzen aus allen Nähten. Wir bestellen die Schuhe ein halbes Jahr im Voraus, weil sie speziell für uns produziert werden. Und jetzt konnten wir sie nicht richtig verkaufen.“

Schon jetzt ausgebucht

Auch Bettina Illge von Trends in Leder am Niedermarkt freut sich über „Click and Meet“. „Ich finde es total gut, dass uns das ermöglicht wird“, sagt sie. Sie hofft, dass sie jetzt wieder mehr Kundschaft bekommt. Bis zum neuen Schuljahr ist es zwar noch ein bisschen hin. Aber gerade Eltern mit Kindern hätten darauf gewartet wieder in den Laden zu dürfen, um einen neuen Schulranzen auszusuchen. Für solche Termine hat Bettina Illge eine Stunde vorgesehen. „Für die Beratung und den Kauf eines neuen Tornisters brauch man das.“ Der Montagnachmittag war bereits komplett ausgebucht.

In ihren Laden dürfen drei Erwachsene zur Zeit. Kinder werden bei der Zugangsregelung nicht mitgezählt. So verhält es sich laut der neuen Verordnung auch mit unterstützungsbedürftigen Personen. Zudem gelten die Hygieneregeln natürlich weiterhin. Das heißt Masken tragen und Hände desinfizieren. Zudem lüftet die Döbelner Händlerin nach jedem Termin die Verkaufsräume.

Unverständnis für Verordnung

Holger Langer vom Fotoladen Porst hält das neuen Verfahren, laut eigener Aussage, für „unpraktischen Schwachsinn“. In seinem Laden könne er auch jeweils eine Person ganz ohne Termin beraten. Das vorher extra Termine ausgemacht werden müssten, sei unwirtschaftlich. Auch könne er nicht nachvollziehen, warum diese Regelung gerade für Einzelhändler nun gelten würde. „In den Supermärkten brauchen die Kunden auch keine Termine, es findet auch keine Nachverfolgung statt und auch die Möglichkeiten sich aus dem Weg zu gehen, ist dort nicht immer gegeben“, sagt Holger Langer.

Allgemeinverfügung am Abend

Der Wunsch wieder öffnen zu dürfen, war groß bei Döbelns Händlern. Mit den der Öffnung ihrer Läden waren sie jedoch zu früh. Der Freistaat stellt in seiner neuen Verordnung „Click and Meet“ zwar in Aussicht, es bedarf dazu jedoch einer Allgemeinverfügung der einzelnen Landkreise. Der Landkreis Mittelsachsen erließ diese dann noch am Montagabend. Der Verfügung nach ist maximal ein Kunde pro angefangenen 40 Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt, Minderjährige und Unterstützungsbedürftige ausgenommen. Auch Kosmetik- und Tattoostudios dürfen wieder öffnen. Allerdings nur mit wöchentlicher Testung des Personals. Die Kunden müssen zudem einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorlegen. Das kann ein Schnell- aber auch ein Selbsttest sein.

Von Tim Niklas Herholz