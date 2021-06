Clownereien auf dem Obermarkt: Scharfe Kritik an AfD-Stadtrat Munzig

Döbeln

Die Kritik nach dem bürgerwehrähnlichen Auftritt von AfD-Stadtrat Dirk Munzig am Montag auf dem Obermarkt reißt nicht ab.Nachdem schon seine eigene Partei am Mittwoch auf Distanz zu ihm ging und innerparteiliche Schritte ankündigte, gab es am Donnerstag auch im Döbelner Stadtrat eine verbale Ohrfeige für den AfD-Fraktionschef. Der fehlte aber am Donnerstag.

CDU-Fraktionschef Dr. Rudolf Lehle nahm Dirk Munzig am Ende der Sitzung im Tagesordnungspunkt Punkt „Sonstiges“ Maß und erntete von den anderen Stadträten breite Zustimmung. Die Corona-Schutzmaßnahmen des Bundes, des Freistaates und der Kreisverwaltung seien für jedermann einschneidend und für bestimmte Wirtschaftszweige sogar existenzgefährdend gewesen. Aber sie seien in dieser schlimmsten Pandemie seit Jahrzehnten notwendig und angemessen, um noch Schlimmeres zu verhüten, erklärte Lehle an den abwesenden AfD-Stadtrat gerichtet: „Wir leben nun gerade nicht in einer Diktatur und der beste Beweis dafür ist, dass unser Rechtsstaat mit seiner freiheitlich demokratischen Grundordnung Sie bisher gewähren lässt mit ihren zunehmend skurrilen, ja absurden Clownereien montags auf dem Obermarkt. Sie selbst, Herr Munzig, geben sich der Lächerlichkeit preis und schaden nicht nur dem Ansehen der eigenen Partei. Sie wollten 2019 Oberbürgermeister dieser Stadt werden und sitzen im Stadtrat als Fraktionsvorsitzender! Ich kann ihnen nur zurufen, beteiligen Sie sich doch an einer vernünftigen Sacharbeit zum Wohle der Stadt. Dann wissen Sie auch Bescheid, was der Stadtrat und die Stadtverwaltung für diese Stadt leisten.“

Lehle setzte hinzu: „Wenn ihnen aber eine solche Arbeit hier im Stadtrat nicht möglich sein sollte, kann ich ihnen nur raten, dieses Gremium zu verlassen. Wir jedenfalls stellen uns entschieden diesem realitätsfernen Unfug entgegen. Dafür ist die Lage mit ihren Folgen zu ernst.“

Von Thomas Sparrer