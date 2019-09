Comeback fürs Handwerk?

Döbeln

„Es ist nur ein Gefühl, aber ich habe den Eindruck, dass das Handwerk wieder mehr gefragt ist“, sagt Marco Hartwig vorsichtig optimistisch. Er ist Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer (HWK) Chemnitz und war am vergangenen Sonnabend mit seinem Stand auf der Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ im Döbelner Sport- und Freizeitzentrum Wel Wel vertreten. Mehr als in den vergangenen Jahren haben Schüler bei ihm Halt gemacht und sich nach handwerklichen Ausbildungen erkundigt. „Vielleicht ist das eine Art Gegenentwurf zur Digitalisierung“, kann Hartwig nur mutmaßen. Erst der nächste Ausbildungsstart wird zeigen, ob da was dran ist.

Mehr als 100 Unternehmen, Schulen und Institutionen beteiligten sich zur Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“, die am vergangenen Sonnabend zum fünften Mal in Döbeln stattfand. Einigen Unternehmen musste aufgrund von Platzmangel abgesagt werden – trotz erweiterter Ausstellungsfläche.

Christa Müller ist Vorsitzende im Bereich Wirtschaft des Arbeitskreises Schule Wirtschaft Mittelsachsen und eine der Organisatoren der Messe. Jahr für Jahr steigt das Interesse, sowohl der Schüler als auch der Unternehmen. „Ausbildungsplätze gibt es zur Genüge, das bringt eine große Auswahl für die jungen Leute mit“, weiß Christa Müller. Fluch und Segen zugleich, sagt sie. Deswegen sei Orientierung so wichtig. Wer sich vorher informiert und seinen Interessen entsprechend Unternehmensstände aufsucht, kann nur gewinnen.

Christiane Schmidt kann das bestätigen. Sie ist Praxisanleiterin beim Harthaer Unternehmen Pflege mit Herz. „Wir haben heute schon viele interessante Gespräche mit Schülern geführt“, sagt sie. Und das, obwohl die Altenpflege einen schweren Stand hat. Körperlich harte Arbeit, niedrige Löhne. „Der Ruf des Pflegeberufes hat in den letzten Jahren gelitten“, weiß Christiane Schmidt. Umso engagierter bemüht sich das Unternehmen um Auszubildende.

Den Siebtklässlerinnen Julia Liebig (15), Meriem Benchenna (13) und Tamina Quitzsch (13) fehlt noch eine konkrete Vorstellung ihrer beruflichen Zukunft, doch die Richtung ist klar: „Was mit Menschen“, sagt Julia. „Oder Tieren“, ergänzt Tamina. Am Stand des Klinikums Döbeln schnuppern sie in den Ausbildungsberuf Krankenschwester hinein und lassen sich von den Lehrlingen Tom Altmann und Anna Fleiß aus erster Hand erzählen, was der Beruf so mit sich bringt.

Von Stephanie Helm