Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist in Mittelsachsen auf 182 gestiegen. 13 neue Fälle musste das Gesundheitsamt am Donnerstag melden. In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 174 Patienten wegen Corona behandelt. Hartha gehört zu den Kommunen, mit den meisten Neuinfektionen in den letzten Tagen.