Im Landkreis Mittelsachsen ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Positive Befunde sind am Donnerstag in Mittelsachsen 139 hinzugekommen, damit steigt die Gesamtzahl seit März auf 3701. Die Diakonie Döbeln kündigt an, das Seniorenpflegeheim in Roßwein ab Montag wieder für Besucher öffnen zu wollen. Dafür gelten aber bestimmte Regeln.