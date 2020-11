Corona: 141 neue Fälle im Landkreis Mittelsachsen

Region Döbeln

Um 16 auf 324 gestiegen ist die Zahl der positiven Corona-Befunde im Altkreis Döbeln. Insgesamt sind am Freitag für den Landkreis Mittelsachsen 141 neue positive Befunde registriert worden. Somit steigt die Fallzahl seit März auf 2271. Im Altkreis Freiberg sind es 1131, Altkreis Mittweida 816 Fälle. Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, ist auf 82 gestiegen, davon werden fünf Personen beatmet. 2313 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Zwölf Pflegeeinrichtungen bzw. Pflegebetriebe sind derzeit im Landkreis betroffen, sowie 18 Schulen, Kitas und Horte.

Für viele Menschen sei die derzeitige Situation eine starke Belastung, erklärt der mittelsächsische Psychiatriekoordinator Matthias Gröll und verweist auf die zahlreichen Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen. Im Gegensatz zum Frühjahr sind diese weiter geöffnet und führen Gespräche durch. „Diese sind vertraulich und wichtig, dass die Menschen in dieser Situation nicht allein sind. Gern können sich auch Angehörige an die Mitarbeiter wenden“, so Gröll. Ansprechpartner gibt es in Döbeln, Freiberg und Mittweida sowie in Waldheim bzw. Leisnig. Auch die Suchtberatungsstellen haben in Freiberg, Döbeln und Mittweida geöffnet. „Aufgefallen ist uns, dass die Pandemie seit Beginn ein Thema im Behandlungskontext ist“, so Gröll. In Mittelsachsen existiere eine enge Vernetzung zwischen Trägern, Experten und dem Fachkrankenhaus Betanien Hochweitzschen. In einem gemeinsamen Flyer der Partner erklärt der Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Klinik: „Für mich ist es an erster Stelle von großer Bedeutung, angstbesetzte Themen wie Krankheit und Tod, ausgelöst durch die aktuelle Krise, offen anzusprechen.“ Die Beratungen sind kostenlos. Hilfesuchende können sich auch an den Sozialpsychiatrischen Dienst im Landratsamt wenden, dieser vermittelt bei Bedarf zu einer Vielzahl weiterer Einrichtungen.

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) des Gesundheitsamtes berät außerdem zu Behandlungs- und Hilfsmöglichkeiten. Über die Telefonnummer 03731 799-6961 kann eine Vermittlung zu diesem Dienst erfolgen.

Von daz