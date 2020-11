Corona: 151 neue Befunde in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Döbeln

In Mittelsachsen wurden am Donnerstag 151 neue positive Corona-Befunde registriert. Somit stieg die Fallzahl seit März auf 1570 (Stand Donnerstag 12 Uhr). Aufgeschlüsselt auf die Altkreise ergibt das folgendes Bild: Altkreis Freiberg 797 Fälle (+71); Altkreis Mittweida 545 Fälle (+73) und Altkreis Döbeln 228 (+7). Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, stieg auf 60 – davon müssen jetzt acht Menschen beatmet werden, zwei mehr als am Vortrag. Am Mittwoch lag die Zahl der stationär behandelten Personen bei 56. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, beträgt weiterhin elf. In Quarantäne befinden sich derzeit im Landkreis 1619 Personen.

Corona- Patienten in Leisnig

Die Helios-Gruppe will einen Beitrag zur Transparenz und zu einer zahlengestützten Beurteilung der aktuellen Situation in ihren Kliniken leisten. Deshalb veröffentlicht sie jetzt täglich die Zahlen zur Bettenauslastung in ihren Krankenhäusern. „Die Zahl der Neuinfektionen allein ist noch nicht aussagekräftig darüber, ob unser Gesundheitssystem mit der Pandemie umgehen kann. Entscheidend ist die Lage in den Kliniken. Um diese Informationslücke zu schließen, stellen wir die Angaben für alle Helios Kliniken täglich auf unserer Webseite zur Verfügung“, erklärt dazu Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann, Helios Geschäftsführer Medizin. In der Helios-Klinik Leisnig wurden am Donnerstag sieben Patienten mit Covid 19 behandelt, davon sechs auf Normalstation und einer auf Intensivstation. Insgesamt lag die Patientenzahl bei 109.

Von Olaf Büchel