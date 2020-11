Corona: 16 weitere Fälle im Roßweiner Seniorenpflegeheim

Mittelsachsen/Roßwein

Im Roßweiner Seniorenpflegeheim „ Berta Börner“ haben weitere 14 Bewohner und zwei Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereiches positive Coronabefunde. Das haben die Tests des Gesundheitsamtes vom Dienstag ergeben. Insgesamt haben sich damit 17 Bewohner und vier Mitarbeiter mit Covid 19 infiziert, wie Diakonie-Geschäftsführer Thomas Richter informiert. Zwei der Bewohner befinden sich nach wie vor im Krankenhaus. Der betroffene Wohnbereich ist von den anderen abgetrennt. In diesen sind bislang noch keine Corona-Fälle nachgewiesen worden.

Fallzahl steigt weiter

Die Zahl der Corona-Nachweise in Mittelsachsen steigt weiter deutlich an. Das Gesundheitsamt des Landkreises registrierte am Donnerstag 86 neue Befunde. Die Zahl der Corona-Fälle seit März in Mittelsachsen steigt damit auf 2129 (Stand Donnerstag 12 Uhr). Diese verteilen sich auf die Region wie folgt: Altkreis Mittweida 753 (+34), Altkreis Döbeln 308 (+11) und Altkreis Freiberg 1068 (+41). In Quarantäne befinden sich zurzeit 2126 Personen. Die Zahl der Personen, die in Mittelsachsen stationär behandelt werden, ist weiter gesunken, und zwar um fünf auf 74 – fünf Personen davon werden beatmet, eine weniger als am Vortag.

Von Olaf Büchel