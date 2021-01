Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen meldet 16 weitere Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen. Dabei handelt es sich um zehn Männer und sechs Frauen, die zwischen 71 und 93 Jahre alt waren. Alle hatten Vorerkrankungen. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle im Landkreis auf 322 seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt wurden seit Pandemiebeginn 13 679 Mittelsachsen positiv auf das Corona-Virus getestet – das sind im Vergleich zum Vortag 143 mehr. Davon entfallen 2 617 auf den Altkreis Döbeln (+47), 5 257 auf den Altkreis Mittweida (+45) und 5 805 auf den Altkreis Freiberg (+51). 120 Patienten werden derzeit wegen Corona in den mittelsächsischen Kliniken behandelt (-1), davon 18 beatmet (-1). Laut Robert Koch Institut liegt der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen bei 231,2 (-64,4). Die höchste Inzidenz in Mittelsachsen (gemeldete Infektionen innerhalb der letzten sieben Tage im Verhältnis zur Einwohnerzahl/Stand 21. Januar) ist für die Stadt Leisnig mit 946,3 ausgewiesen. Dort gab es in den zurückliegenden sieben Tagen 78 Neuinfektionen. Hartha liegt mit einer Inzidenz von 877,8 (61 Neuinfektionen) auf Platz 2 der mittelsächsischen Negativliste, Waldheim nimmt mit einer Inzidenz von 413,4 (37 Neuinfektionen) Platz 8 ein. Die Gemeinden Großweitzschen, Ostrau und Zschaitz-Ottewig befinden sich im Mittelfeld mit Inzidenzen um 300. Die für Döbeln errechnete Inzidenz beträgt 237,5 (56 Neuinfektionen) und die für Roßwein 173 (13 Neuinfektionen), die damit die Plätze 30 und 41 von insgesamt 53 Kommunen in Mittelsachsen belegen.

Einreisen aus Risikogebieten

Das Landratsamt informiert, dass Einreisende aus ausländischen Risikogebieten (gemäß Robert Koch-Institut) sich entsprechend der Sächsischer Corona-Quarantäne-Verordnung häuslich absondern und unverzüglich das Corona-Testergebnis beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen müssen. Der Test dürfe bei der Einreise nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Er kann auch bei der Einreise abgenommen werden oder, wenn das nicht möglich ist, bis zu 48 Stunden nach der Einreise nachgeholt werden. Die Kosten für die Testung sind von den Einreisenden selbst zu tragen. Die Testpflicht kann durch einen PCR-Test oder durch einen Antigen-Schnelltest erfüllt werden. Derzeit muss das Amt rund die Hälfte der wöchentlich Einreisenden mahnen, weil sie sich nicht selbstständig melden.

Damit das Gesundheitsamt die Einhaltung der Quarantänepflicht kontrollieren kann, müssen sich Einreisende über eine digitale Einreiseanmeldung unter www.einreiseanmeldung.de anmelden. Ihre Reise- und Kontaktdaten werden an die zuständige Gesundheitsbehörde verschlüsselt weitergeleitet. Der Nachweis über die Anmeldung ist bei Einreise mitzuführen.

Von daz/obü