Corona: 166 weitere bestätigte Fälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Döbeln

Bestätigte Coronafälle im Landkreis gibt es seit März 3867 (+166/Stand Freitag 12 Uhr). Im Altkreis Döbeln ist die Zahl um 17 auf 532 gestiegen. Die aktuellen Fallzahlen in den beiden anderen Altkreisen: Freiberg 1949 und Mittweida 1386. In den mittelsächsischen Kliniken werden derzeit 107 Personen behandelt (+4). Beatmet werden müssen acht Personen (-1). Die Zahl der Todesfälle beträgt weiter 14. Derzeit in Quarantäne befinden sich in Mittelsachsen 2774 Menschen. Der Inzidenzwert in Mittelsachsen liegt laut Sozialministerium Sachsen bei 260,4 (Stand 26.11.).

130 000 Schnelltests können bestellt werden

Das Landratsamt hat nach eigenen Angaben 101 Testkonzepte von Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten im Landkreis bestätigt. Diese Konzepte seien die Grundlage dafür, sogenannte Schnelltests (PoC-Antigen-Tests ) zu bestellen. Seit Ende Oktober prüft die Behörde die Konzepte. In diesem Zusammenhang wird die Menge der PoC-Antigen-Tests unter Berücksichtigung der Anzahl der Personen festgestellt, die in oder von der jeweiligen Einrichtung oder dem jeweiligen Unternehmen behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht werden. Das sind zum Beispiel in stationären Pflegeeinrichtungen bis zu 20 und für ambulante Pflegedienste bis zu 10 PoC-Antigen-Tests pro Monat und gepflegter Person. Das Landratsamt informiert, dass auf der genannten Grundlage 130 000 Schnelltests bestellt werden können. Sofern Bedarf besteht, können Unternehmen aus dem Pflegebereich auf Nachfrage ein Muster-Testkonzept über pflegenetz@landkreis-mittelsachsen.de abfordern.

Von daz