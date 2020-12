Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen weiter dramatisch an. Das Gesundheitsamt vermeldet einen Zuwachs von 363 neuen nachgewiesenen Fällen. Das Robert Koch Institut nennt für Mittelsachsen jetzt einen Inzidenzwert von 456,8. Indes standen wieder viele Menschen nach FFP-Masken an.

Lange Schlangen bildeten sich am Mittwochvormittag wieder vor Apotheken der Döbelner Region bei der Ausgabe von FFP2-Masken für über 60-Jährige. Hier stehen die Menschen an der Döbelner Löwenapotheke an. Apothekerin Dagmar Schmidt hatte an einem Fenster des Gebäudes am Obermarkt extra eine Ausgabestelle eingerichtet. Quelle: Sven Bartsch