Corona: 428 neue Fälle über Weihnachten in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen hat am Sonntag 101 neue Corona-Fälle an den Freistaat gemeldet, über Weihnachten insgesamt waren es 428. Damit sind seit März 9843 Fälle registriert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Regionen: Altkreis Mittweida 3675 Fälle, Altkreis Döbeln 1562 Fälle und Altkreis Freiberg 4606 Fälle. Aktuell werden 179 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis Mittelsachsen behandelt. Davon müssen 18 beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis, die mit Corona im Zusammenhang stehen, beträgt jetzt 97. Nachdem Heiligabend fünf und am ersten Weihnachtstag drei Todesfälle hinzukamen, gab es Sonnabend und Sonntag keine weiteren Fälle. Aktuell weist das Robert-Koch-Institut für Mittelsachsen einen Inzidenzwert von rund 484,7 aus. Der Wert sagt aus, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben.

Weiterhin Helfer gesucht

Derzeit sind laut Landratsamt 33 Pflegeeinrichtungen in Mittelsachsen von Corona betroffen. Nach dem Aufruf zur Suche nach Helferinnen und Helfern für Pflegeeinrichtungen habe es bislang 42 Hilfsangebote von Freiwilligen gegeben. Davon sind die Kontaktdaten von neun Helfern an die Pflegekoordinatoren anderer Landkreise oder kreisfreier Städten weitergeleitet worden, da der Wohn- und Einsatzort nicht in Mittelsachsen lag. „16 Anfragen von Pflegeeinrichtungen liegen aktuell vor. Auch im ambulanten Bereich bestehen derzeit große personelle Engpässe und Notlagen zur Abdeckung der pflegerischen Versorgung der Pflegebedürftigen. Durch die Umsetzung der Test-Verordnung ist der Personalbedarf zusätzlich deutlich erhöht“, heißt es aus dem Pflegenetz Mittelsachsen. In insgesamt 31 Fällen seien Kontakte zwischen Pflegeeinrichtungen und Helfern hergestellt worden. Interessierte können sich weiterhin melden. Der Aufruf ist auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

Eingeschränkter Zutritt zur Zulassungsstelle

Der Zutritt zur Kfz-Zulassungsbehörde Mittelsachsen an den drei Standorten Döbeln, Mittweida und Freiberg wird ab 4. Januar 2021 vorerst nur nach telefonischer Terminvereinbarung oder mit einem online gebuchten Termin (Button Kfz-Terminvorbereitung/Wunschkennzeichen) gestattet sein. Darüber informierte jetzt das Landratsamt. Ohne Termin erfolge bis auf Weiteres kein Einlass. Bearbeitet werden könnten ausschließlich notwendige und nicht aufschiebbare Vorgänge.

Externe Abmeldungen – das heißt Abmeldungen von Fahrzeugen aus anderen Zulassungsbezirken – werden laut Kreisverwaltung nicht zur Bearbeitung angenommen. Die Terminkunden müssten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den Erfassungsbogen zur Infektionskettenverfolgung ausfüllen. Den Zutritt sichert Security vor Ort ab. Termine würden aktuell unter Beachtung der Corona-Regelungen und der Kapazitäten der Kfz-Zulassungsbehörde montags bis freitags für die Zeitfenster 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags 13 bis 17.30 Uhr vergeben.

Zur Fahrerlaubnisstelle Döbeln nur noch mit Termin

Ab 5. Januar 2021 wird auch der Zutritt zur Fahrerlaubnisbehörde in Döbeln nur nach telefonischer Terminvereinbarung gestattet sein. Ohne Termin erfolgt kein Einlass, so das Landratsamt. Die Service-Schalter in Mittweida und Freiberg bleiben demnach weiterhin geschlossen. Eine Wiedereröffnung sei vorerst nicht absehbar. Vorrangig würden dringliche Fälle, wie die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach Entzug, Verlängerungen der Gültigkeit von Fahrerlaubnissen ( LKW, Bus, Fahrgastbeförderung) und der Schlüsselzahl 95, die zeitnah ablaufen sowie die Ausstellung von Ersatzdokumenten bei Verlust und Diebstahl bearbeitet.

Personen, deren Geburtsjahr von 1953 bis 1958 liegt, sollten ihren Altführerschein bis zum 19. Januar 2022 umgetauscht haben. Vorher sei dies – auch im Hinblick auf die derzeitige Corona-Situation – nicht zwingend notwendig. Die Bearbeitungszeit hierfür dauere etwa vier bis sechs Wochen. Die Terminkunden müssten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und den Erfassungsbogen zur gegebenenfalls erforderlichen Infektionskettenverfolgung ausfüllen. Erreichbar sei die Fahrerlaubnisbehörde montags bis freitags, 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags, 13 bis 17.30 Uhr. Termine würden aktuell unter Beachtung der Corona-Regelungen und der Kapazitäten der Fahrerlaubnisbehörde vergeben. Als Servicehotline und für die Terminvergabe steht die Telefonnummer 03731 799-1454 und die E-Mail-Adresse service-fahrerlaubnisbehoerde@landkreis-mittelsachsen.de zur Verfügung.

Von daz