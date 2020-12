Mittelsachsen

Nachdem es in den vergangenen Tagen öfters zu Verwirrungen kam, wurde nun die Corona-Schutzverordnung geändert. Demnach können Händler mit Mischwarenangebot nun ihr ganzes Sortiment verkaufen, wenn der Schwerpunkt des Angebots auf dem erlaubten Sortiment liegt. Das bedeutet konkret: Mehr als 50 Prozent der angebotenen Dinge müssen Waren des täglichen Bedarfs sein.

Verwirrung unter Händlern

Nachdem zuvor beschlossen wurde, dass Waren, die nicht zum täglichen Bedarf gebraucht werden, nicht verkauft werden dürfen, kündigte der Freistaat Sachsen in einer Pressekonferenz Anfang der Woche an, dass entgegen des bisherigen Verständnisses nun das Sortiment eines Geschäfts unter dieser Voraussetzung nicht mehr beschränkt werden muss. Dies war in der Corona-Schutzverordnung bisher nicht so eindeutig geregelt. Bei den Händler führte das zu Verwirrungen. Manche ließen ihre Regale zugänglich, andere wiederum sperrten einzelne Bereiche ab.

Von DAZ