Corona: 56 Patienten in Kliniken des Landkreises

Mitelsachsen/Döbeln

Die Zahl der bestätigten Corona-Virusnachweise in Mittelsachsen ist um 70 Befunde auf 1419 gestiegen (Stand Mittwoch 12 Uhr). Die Fälle verteilen sich wie folgt: Altkreis Freiberg 726 (+31), Altkreis Mittweida 472 (+26)und Altkreis Döbeln 221 (+13). Die Zahl der Personen, die in mittelsächsischen Kliniken behandelt werden, stieg am Mittwoch auf 56, das sind zwölf mehr als am Vortag. Beatmet werden müssen sechs Patienten, einer weniger als am Vortag. 1592 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Tests in Kitas und Schule

Zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen in Mittelsachsen sind oder waren mittlerweile von der Corona-Pandemie betroffen. In dieser Woche gab es bereits Testungen wegen positiver Fälle in drei Kindereinrichtungen und einer Schule: so in der Kindertagesstätte Kleeblatt in Döbeln, in der Kita des Kinderschutzbundes in Freiberg, in der Kita Halsbrücke und in der Grundschule in Seelitz. Abstriche sind noch nötig von Betroffenen aus der Kita Baumwollzwerge in Flöha und der Kita Sonnenblume in Burgstädt. Für dortige Tests erfolgen laut Landratsamt noch Abstimmungen. „Zum Schutz der Betroffenen geht der Landkreis hier nicht ins Detail, ob es sich um Kinder oder Erwachsene handelt“, erklärt André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes. Wenn weitere Einrichtungen betroffen sein sollten, werde dass vom Landkreis kommuniziert. Auch in sieben Pflegeeinrichtungen in Mittelsachsen seien Abstriche gemacht worden beziehungsweise würden noch Testung abgestimmt.

Marktbesuch mit Maske

Im Zuge der Coronaschutz-Bestimmungen gilt bei den Markttagen jetzt Maskenpflicht. In Döbeln trifft das auf den Nieder- und den Obermarkt zu. Auch in der Fußgängerzone Bäckerstraße in Döbeln muss jetzt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die meisten Marktbesucher und Passanten hielten sich am Mittwoch an diese Regel, wie an den Ständen und auf der Bäckerstraße zu beobachten war.

Veranstaltungen fallen aus

Das Ost-West-Forum sagt die für diesen Sonnabend auf Gut Gödelitz geplante Veranstaltung ab. Eigentlich sollte ab 18 Uhr die Südamerika-Expertin Regine Schönenberg zum Thema „Das Amazonasgebiet wird zerstört und wir schauen zu!“ sprechen. Auf Grund der aktuellen Corona-Situation fällt das aus. Die Veranstalter hoffen, dass Schönenberg nächstes Jahr zu Gast sein kann. Über weitere geplante Termine wird kurzfristig informiert.

Die Stadt Döbeln vermeldet, dass die für diesen Sonntag vorgesehene Lesung in der Stadtbibliothek Döbeln mit dem Autor Frank Goldammer ebenfalls ausfallen muss. Bereits erworbene Karten können in der Stadtbibliothek Döbeln zurückgegeben werden.

Von Olaf Büchel